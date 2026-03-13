Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів

Глава держави заявив, що країна не планує розміщувати ядерну зброю у мирний час, попри членство в НАТО

Фінляндія не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю у мирний час, навіть попри повноправне членство країни в НАТО. Таку позицію озвучив президент Фінляндії Александр Стубб під час зустрічі з лідерами парламентських партій. Про це повідомляє «Главком».

Під час зустрічі з керівниками парламентських партій президент наголосив, що система оборони Фінляндії базується на власних національних можливостях, які є частиною колективної системи безпеки НАТО. За його словами, членство в Альянсі передбачає використання всіх механізмів спільної оборони, однак це не означає автоматичного розміщення ядерної зброї на території країни.

«Для безпеки Фінляндії необхідно використовувати весь захист НАТО. Крім того, на території Фінляндії не буде розміщено ядерну зброю», – зазначив глава держави.

Стубб також підкреслив, що на цей момент жодних пропозицій від партнерів щодо розміщення ядерного озброєння на території країни не надходило. За його словами, Фінляндія не потребує такого кроку у мирний період.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо підтвердив, що уряд врахував позицію опозиційних партій під час обговорення цього питання. За його словами, правляча коаліція планує офіційно закріпити норму, яка передбачатиме відмову від ввезення ядерного озброєння до країни у мирний час.

Водночас президент Фінляндії заявив, що на даному етапі Росія не становить безпосередньої військової загрози для держави. За його словами, оборонна політика країни й надалі базуватиметься на поєднанні національних можливостей та колективної безпеки НАТО.

Подальша розробка нормативної бази, яка визначатиме підходи до ядерного статусу Фінляндії, наразі перебуває у компетенції уряду країни.

До слова, фінська служба безпеки та розвідки заявила, що після завершення війни Росії проти України Москва може активізувати розвідувальну діяльність у Європі, зокрема проти Фінляндії.