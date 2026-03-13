Держдеп США назвав суму винагороди за інформацію про нову верхівку Ірану

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Держдеп США назвав суму винагороди за інформацію про нову верхівку Ірану
За даними Пентагону, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення
фото з відкритих джерел

Винагороду пропонують за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування, затримати або притягнути до відповідальності зазначених осіб

Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва. Про це пише ВВС, передає «Главком».

У списку розшукуваних – 10 осіб, пов’язаних із керівництвом Ірану. Серед них, зокрема, колишній спікер парламенту та секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

«Ці особи командують і керують різними підрозділами Корпусу вартових ісламської революції Ірану, який планує, організовує та здійснює терористичні акти по всьому світу», – заявили у Держдепі.

Винагороду пропонують за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування, затримати або притягнути до відповідальності зазначених осіб.

У повідомленні програми зазначається, що люди, які нададуть важливу інформацію, можуть отримати не лише грошову винагороду, а й допомогу з релокацією.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення і, ймовірно, перебуває у важкому стані, що може пояснювати його відсутність у публічному просторі. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію.

