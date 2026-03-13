Держдеп США назвав суму винагороди за інформацію про нову верхівку Ірану

Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва. Про це пише ВВС, передає «Главком».

У списку розшукуваних – 10 осіб, пов’язаних із керівництвом Ірану. Серед них, зокрема, колишній спікер парламенту та секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

«Ці особи командують і керують різними підрозділами Корпусу вартових ісламської революції Ірану, який планує, організовує та здійснює терористичні акти по всьому світу», – заявили у Держдепі.

Винагороду пропонують за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування, затримати або притягнути до відповідальності зазначених осіб.

У повідомленні програми зазначається, що люди, які нададуть важливу інформацію, можуть отримати не лише грошову винагороду, а й допомогу з релокацією.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення і, ймовірно, перебуває у важкому стані, що може пояснювати його відсутність у публічному просторі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію.