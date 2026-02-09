Головна Світ Політика
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Anadolu agency

MI5 і Наццентр кібербезпеки провели перший спільний брифінг для політиків

Глави британських спецслужб поінформували представників усіх політичних партій про ризики іноземного впливу на політичні процеси та можливі інструменти такого втручання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Генеральний директор MI5 Кен Маккаллум і виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Річард Хорн провели перший у своєму роді брифінг з питань безпеки для представників усіх політичних партій Великої Британії.

Політичним лідерам розповіли, як іноземні суб’єкти можуть використовувати фінансування та інвестиції як інструменти для отримання впливу, приховуючи свої справжні мотиви, а також застосовувати інші тактики, включаючи примус і секс.

Цей крок зробили через зростання побоювань, що британська демократія може бути вразливою до іноземних пожертв і підкупу. Уряд уже аналізує, як криптовалюти можуть використовуватися для фінансування політики. Цю роботу проводить огляд під керівництвом колишнього високопосадовця Філіпа Райкрофта. Він має представити звіт до березня, а наприкінці року запропонувати зміни до законодавства.

Тема набула розголосу наприкінці минулого року після того, як Натана Гілла, колишнього керівника валлійського осередку партії Reform UK Найджела Фаража, визнали винним у отриманні хабарів за заяви на користь Росії під час його роботи в Європейському парламенті. Медіа також повідомляли, що партія Reform UK опинилася під додатковою увагою через пожертву в 200 тисяч фунтів стерлінгів від дизайнерської компанії, пов’язаної з іранським мільярдером.

Окремо спецслужби провели брифінг для ректорів понад 70 британських університетів, під час якого поінформували їх про спроби іноземних суб’єктів впливати на дослідження та викладання, а також надали рекомендації щодо протидії таким діям і порядку повідомлення про подібні випадки.

До слова, у керівництві Лейбористської партії тривають дискусії щодо подальшого перебування прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на посаді на тлі скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона. За даними Bloomberg, окремі міністри можуть приватно закликати главу уряду піти у відставку, а один із його помічників оцінив шанси збереження посади як «50 на 50».

Теги: Велика Британія Кір Стармер британська розвідка

