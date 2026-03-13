Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина

Кароль Навроцький заблокував участь країни у програмі SAFE, однак уряд Дональда Туска заявив, що шукатиме спосіб отримати фінансування

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав створити правову основу для отримання €43,7 млрд від Європейського Союзу в межах оборонної програми «Безпекові дії для Європи» (SAFE). Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд намагатиметься знайти інші механізми доступу до цих коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Washington Post.

Закон передбачав створення правової бази для залучення кредитних коштів Європейського Союзу з метою інвестування в оборонний сектор Польщі. Йдеться про участь країни у програмі SAFE, яка передбачає спільні інвестиції держав ЄС у зміцнення обороноздатності.

Президент Польщі пояснив своє рішення економічними ризиками. За словами Навроцького, отримання кредиту в іноземній валюті може виявитися невигідним для польської економіки. «Я б ніколи не підписав закон, який уражає наш суверенітет, незалежність, економічну й військову безпеку», – заявив він.

Глава держави також наголосив, що залучення кредиту може призвести до значного боргового навантаження для країни. На його думку, майбутні покоління поляків будуть змушені повертати значно більші суми, ніж обсяг самого кредиту.

Навроцький запропонував альтернативний варіант фінансування оборонних потреб. Він вважає, що Польща повинна інвестувати у розвиток армії переважно за рахунок національних ресурсів, а не кредитних коштів Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував позицію президента. За його словами, відмова від участі у програмі SAFE є помилкою.

Туск наголосив, що уряд шукатиме інші способи використати кошти, передбачені для Польщі в межах програми. Водночас він визнав, що після президентського вето процедура може стати значно складнішою.

«Це буде складніше, повільніше, і буде потрібно набагато більше зусиль, щоб переконати всіх, хто бере участь у цьому проєкті», – зазначив прем’єр.

Він також різко оцінив рішення президента. «Польща шокована. Люди загадуються над питанням, чи це зрада, робота лобістів чи відсутність здорового глузду», – заявив Туск.

Програма Європейського Союзу «Безпекові дії для Європи» (SAFE) передбачає створення фонду обсягом €150 млрд для підтримки оборонних інвестицій країн-членів ЄС. Кошти можуть спрямовуватися на модернізацію збройних сил, розвиток оборонної промисловості та спільні закупівлі озброєння.

Для Польщі в межах цієї програми передбачено один із найбільших пакетів фінансування – €43,7 млрд. Ініціатива стала частиною ширшої стратегії Європейського Союзу щодо посилення обороноздатності на тлі війни Росії проти України та зростання безпекових ризиків у Європі.

Раніше Польща розпочала переговори з Францією щодо співпраці у сфері ядерного стримування та безпеки. Варшава прагне посилити свою роль у системі безпеки Європи та не має наміру залишатися лише спостерігачем у питаннях ядерної політики.