«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії

Глава МЗС Угорщини заявив, що Литва та інші держави Балтії нібито діють за вказівками президента України у суперечці щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив країни Балтії у тому, що вони нібито діють за вказівками президента України Володимира Зеленського. Відповідну заяву він зробив після критики на адресу Будапешта через закупівлю російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальних мережах.

За словами угорського міністра, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що йому було б соромно жити у країні, яка купує дешеву російську нафту. Литовський дипломат зазначив, що така політика означає втрату автономії.

Сійярто різко відреагував на ці слова. «Країни Балтії вже давно грають за нотами Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше», – написав очільник угорського МЗС.

Він також заявив, що енергетична політика Будапешта спрямована на збереження низьких тарифів для населення.«Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!» – додав Сійярто.

Нагадаємо, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.