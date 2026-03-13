«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
Сійярто накинувся на країни Балтії через критику російської нафти
Глава МЗС Угорщини заявив, що Литва та інші держави Балтії нібито діють за вказівками президента України у суперечці щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив країни Балтії у тому, що вони нібито діють за вказівками президента України Володимира Зеленського. Відповідну заяву він зробив після критики на адресу Будапешта через закупівлю російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальних мережах.

«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії фото 1
За словами угорського міністра, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що йому було б соромно жити у країні, яка купує дешеву російську нафту. Литовський дипломат зазначив, що така політика означає втрату автономії.

Сійярто різко відреагував на ці слова. «Країни Балтії вже давно грають за нотами Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше», – написав очільник угорського МЗС.

Він також заявив, що енергетична політика Будапешта спрямована на збереження низьких тарифів для населення.«Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!» – додав Сійярто.

Нагадаємо, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg

