Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу

Cпікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Трамп неминуче проситиме додаткове фінансування на війну в Ірані

Спікер Палати представників заявив, що Білий дім може подати запит на додаткове фінансування операції проти Ірану

У США заговорили про можливу потребу додаткового фінансування військових дій проти Ірану. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім, ймовірно, буде змушений звернутися до Конгресу із запитом на нові кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Hill.

За словами Джонсона, у Вашингтоні вже обговорюють питання фінансування можливих військових операцій, і Білий дім може звернутися до законодавців із відповідним бюджетним запитом.

Водночас спікер наголосив, що подання такого запиту виглядає майже неминучим. Політик не уточнив, чи вже готується офіційне звернення адміністрації до Конгресу, однак визнав, що витрати на військові операції можуть потребувати додаткових коштів.

Ситуацію ускладнює політичний баланс у Палаті представників. Республіканці мають там лише незначну більшість над демократами, тому для ухвалення будь-якого рішення щодо додаткових витрат знадобиться широка підтримка конгресменів.

Крім того, Джонсону доведеться переконувати частину власної партії. Серед республіканців є група законодавців, які традиційно виступають за жорстке обмеження державних витрат і не підтримують збільшення бюджетних видатків. Саме їхня позиція може стати ключовою під час можливого голосування щодо фінансування операцій проти Ірану.

Нагадаємо, що американські чиновники під час підготовки військової операції проти Ірану не повністю врахували ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США.

До слова, президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію. Трамп похвалився результатами операції проти Ірану, заявивши, що він «позбувся раку, який загрожував усім».

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки опинилася перед критичним викликом: лише за 12 днів активних бойових дій проти Ірану країна витратила запаси високоточного озброєння, які накопичувалися роками.