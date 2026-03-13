Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Cпікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Трамп неминуче проситиме додаткове фінансування на війну в Ірані
фото: Politico

У США заговорили про можливу потребу додаткового фінансування військових дій проти Ірану. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Білий дім, ймовірно, буде змушений звернутися до Конгресу із запитом на нові кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Hill.

За словами Джонсона, у Вашингтоні вже обговорюють питання фінансування можливих військових операцій, і Білий дім може звернутися до законодавців із відповідним бюджетним запитом.

Водночас спікер наголосив, що подання такого запиту виглядає майже неминучим. Політик не уточнив, чи вже готується офіційне звернення адміністрації до Конгресу, однак визнав, що витрати на військові операції можуть потребувати додаткових коштів.

Ситуацію ускладнює політичний баланс у Палаті представників. Республіканці мають там лише незначну більшість над демократами, тому для ухвалення будь-якого рішення щодо додаткових витрат знадобиться широка підтримка конгресменів.

Крім того, Джонсону доведеться переконувати частину власної партії. Серед республіканців є група законодавців, які традиційно виступають за жорстке обмеження державних витрат і не підтримують збільшення бюджетних видатків. Саме їхня позиція може стати ключовою під час можливого голосування щодо фінансування операцій проти Ірану.

Нагадаємо, що американські чиновники під час підготовки військової операції проти Ірану не повністю врахували ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США. 

До слова, президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію. Трамп похвалився результатами операції проти Ірану, заявивши, що він «позбувся раку, який загрожував усім». 

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки опинилася перед критичним викликом: лише за 12 днів активних бойових дій проти Ірану країна витратила запаси високоточного озброєння, які накопичувалися роками.

Читайте також

Елла Лібанова вважає, що оборонний комплекс стане головним драйвером повоєнної економіки
Елла Лібанова: «Після війни буде шалений попит на український оборонний комплекс»
6 березня, 15:02
Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді зазначив, що вірить у силу дипломатії
Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими
2 березня, 02:50
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
28 лютого, 14:42
Кремль перетворює університети на інструмент мобілізації
У Росії відбувається примусова мілітаризація вишів – українська розвідка
27 лютого, 08:06
USS Gerald R. Ford (CVN-78) під час проходження Гібралтару
Американський авіаносець увійшов у Середземне море
21 лютого, 03:32
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27
17 лютого, 15:05
Біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
17 лютого, 00:50
Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot
Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів
16 лютого, 20:24
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
14 лютого, 09:51

«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

