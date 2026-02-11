«Економіка крихкіша, ніж здається». Ексдиректор ЦРУ пояснив, що змусить Кремль відступити

Девід Петреус вважає, що нові обмеження США та ЄС можуть змусити Кремль припинити бойові дії ближче до кінця року

Генерал армії США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що посилення санкцій і додатковий економічний тиск можуть суттєво вплинути на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю «Радіо Свобода».

Петреус заявив, що очікує більш активних рішень, спрямованих на економічний тиск на Росію. «Я хотів би бачити більше дій, спрямованих на те, щоб знищити російську воєнну економіку. Санкції США, вони зараз перебувають на розгляді у Сенаті. Сенатор Грем заявив, що вони вже отримали «зелене світло» від Білого дому. Що ж, подивимося, як вони просуватимуться», – зазначив Петреус.

За його словами, поєднання санкційного тиску, військових дій та підтримки України може змінити баланс і вплинути на подальший перебіг війни. «Якщо ви зробите все це, разом із 19-м пакетом санкцій ЄС (а вони вже працюють над наступними), це може справити на Росію такий потужний тиск, що разом із діями на полі бою та боротьбою проти ракет і дронів, у чому ми також маємо допомагати Україні, – я гадаю, ви побачите, що Путіну знадобиться припинення бойових дій уже ближче до кінця року», – сказав він.

Ексдиректор ЦРУ також висловив думку, що російська економіка перебуває у складнішому стані, ніж це може виглядати зовні. «Адже російська економіка набагато крихкіша, ніж здається: зростання значно сповільнилося, інфляція стрімко зростає, відсоткові ставки дуже високі, а санкції кусають дедалі болючіше», – зазначив Петреус.

Він додав, що додатковий економічний тиск може посилитися завдяки міжнародним рішенням у сфері торгівлі енергоресурсами. «США щойно уклали тарифну угоду з Індією, значно скоротивши обсяги закупівель російської нафти Індією на користь правильної ціни», – сказав генерал.

Петреус також звернув увагу на фінансовий стан Росії. «Тож я справді вважаю, що Росія, у якої цього року вичерпаються кошти у Фонді національного добробуту, перебуває у набагато складнішій ситуації, ніж багато хто усвідомлює», – наголосив він.

Нагадаємо, що частка доходів бюджету РФ від нафти й газу знизилася з 40% у 2022 році до 25% наприкінці 2025-го на тлі падіння цін на нафту, санкцій та скорочення закупівель окремими країнами. Експерти також відзначають уповільнення зростання ВВП, посилення податкового тиску всередині країни та зростання соціального невдоволення, що створює додатковий фон для переговорних процесів.