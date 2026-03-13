Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026

Дайджест новин 13 березня 2026 року

Зеленський здійснив візит до Франції. Кремль зробив заяву про мирні переговори з Україною. Зокрема, Росія викликала послів Британії та Франції. «Главком» склав добірку головних подій 13 березня.

Візит Зеленського до Франції

Зеленський зустрівся з Макроном фото: Офіс президента

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном з метою обговорити ситуацію на Близькому Сході, посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України.

Також на пресконференції Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

Росія викликала послів Британії та Франції

Міністерство закордонних справ Росії викликало послів Великої Британії та Франції після удару по Брянську 10 березня та висловило їм офіційний протест. У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що демарш пов’язаний із ракетним ударом по Брянську, який, за твердженням Москви, було здійснено Збройними силами України ракетами Storm Shadow.

Кремль зробив заяву про переговори

Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану

Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві фото: Володимир Зеленський/Telegram

У п`ятницю, 13 березня, у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлав. Вони обговорили американську операцію проти терористичного режиму Ірану.

Фіцо надіслав Зеленському листа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба» до Словаччини.

Трамп відкинув допомогу України у захисті від дронів

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».