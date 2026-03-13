Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 13 березня 2026 року

Зеленський здійснив візит до Франції. Кремль зробив заяву про мирні переговори з Україною. Зокрема, Росія викликала послів Британії та Франції. «Главком» склав добірку головних подій 13 березня.

Візит Зеленського до Франції

Зеленський зустрівся з Макроном
Зеленський зустрівся з Макроном
фото: Офіс президента

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном з метою обговорити ситуацію на Близькому Сході, посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України.

Також на пресконференції Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

Росія викликала послів Британії та Франції

Міністерство закордонних справ Росії викликало послів Великої Британії та Франції після удару по Брянську 10 березня та висловило їм офіційний протест. У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що демарш пов’язаний із ракетним ударом по Брянську, який, за твердженням Москви, було здійснено Збройними силами України ракетами Storm Shadow.

Кремль зробив заяву про переговори

Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом Ірану

Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
фото: Володимир Зеленський/Telegram

У п`ятницю, 13 березня, у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлав. Вони обговорили американську операцію проти терористичного режиму Ірану. 

Фіцо надіслав Зеленському листа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента України Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба» до Словаччини.

Трамп відкинув допомогу України у захисті від дронів

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». 

Теги: Володимир Зеленський Іран переговори Роберт Фіцо дипломатичний конфлікт Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
11 березня, 17:57
Іранський безпілотник вдарив по Нахічевані
Іран атакував аеропорт в Азербайджані (відео)
5 березня, 10:41
Кувейт просить Україну допомогти захистити населення
Україна та Кувейт координують зусилля проти спільних безпекових загроз
4 березня, 21:11
США прискорюють виробництво ракет Tomahawk після нових бойових операцій
США зіткнулися з браком ракет після операції проти Ірану
4 березня, 10:17
США розпочали реалізацію антикризових кроків на ринку
США запровадили заходи для стримування цін на нафту
3 березня, 09:29
Каллас охарактеризувала загибель аятола як «визначальний момент»
Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану – Каллас
1 березня, 13:27

Політика

«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
«Грають за нотами Зеленського». Сійярто звинуватив країни Балтії
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Зеленський зустрівся з Макроном та спадкоємним принцом Ірану. Головне за 13 березня 2026
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Президент Польщі заблокував понад €40 млрд від ЄС на оборону: причина
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
Чи розмістять ядерну зброю у Фінляндії? Президент Стубб відповів
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg
США відправили на Близький Схід дрони-перехоплювачі, розроблені в Україні – Bloomberg

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua