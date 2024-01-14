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Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою
Король і королева поцілувалися на очах у схвильованого натовпу
фото: Reuters

Маргрете II, яка правила 52 роки, напередодні Нового року підтвердила свій намір поступитися троном старшому синові

Трон Данії успадкували принц Фредерік і уродженка Австралії Марія. Королева Маргрете II підписала документ про зречення, що автоматично визнає її 55-річного сина новим королем Данії.

Маргрете II, яка правила 52 роки, напередодні Нового року підтвердила свій намір поступитися троном старшому синові. Тисячі людей зібралися біля замку Крістіансборг у неділю 14 січня, щоб привітати нового короля і королеву Данії.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 1

Після офіційної частини король і королева були помічені на балконі замку Крістіансборг зі своїми чотирма дітьми, де поцілувалися на очах у схвильованого натовпу. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен тричі проголошувала короля з балкона палацу.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 2

Як повідомляє Vogue, королева Марія з’явилася на балконі у білосніжній сукні з коміром-хомутом і поясом зі срібною пряжкою від данського дизайнера Серена Ле Шмідта. Вибір білого кольору має важливе значення: він не тільки є частиною данського прапора, а й символізує чесність і мораль.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 3

Мері та Фредерік познайомилися в місцевому барі Сіднея на Олімпійських іграх 2000 року, які проходили в Австралії. У 2003 Марія переїхала до Данії, і королева Маргрете дала згоду на заручини пари. У травні 2004 року у Копенгагені відбулося королівське весілля. У королівської пари четверо дітей: принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна. 18-річний принц Крістіан нині є першим у черзі на данський престол.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 4

За кілька місяців до того, як мати Фредеріка вирішила зректися престолу на користь сина, кронпринц був замішаний у «любовному скандалі». У пресі писали, що він був викритий у зраді.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 5

Багатьох здивувало рішення Маргрете II передати престол синові, з'явилися також чутки про те, що вона зробила це, щоб врятувати його шлюб із Мері – новою королевою Данії.

Раннє життя та дитинство Фредеріка

Старший син королеви народився 26 травня 1968 року в результаті екстреного кесаревого розтину в Національній Королівській Лікарні в Копенгагені. Хлопчика назвали на честь його діда і на той момент короля Фредеріка ІХ. Його було охрещено через місяць 24 червня 1968 року в церкві Голмен.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 6

Він став спадковим принцом Данії, коли його мати Маргрете II зійшла на престол 14 січня 1972 року. Також він має молодшого брата – принца Данії Йоагіма.

Навчання та робота

Навчався майбутній король у початковій школі в Сколе Кребса, а також деякий час здобував приватну освіту в палаці Амалієнборг. У старших класах принц відвідував школу-інтернат у Нормандії на півночі Франції. 1986 року Фредерік закінчив гімназію Ерегард. У шкільні роки він був дуже сором'язливою дитиною і впоратися з цим йому допомогло навчання у школі та соціалізація.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 7

Крім рідної данської, він вільно розмовляє французькою (мова його батька), англійською та німецькою мовами. Пізніше Фредерік закінчив курс політології в Орхуському університеті (має ступінь магістра) і рік відучився в Гарвардському університеті, також вивчаючи цей самий предмет. Фредерік пропрацював три місяці у данській місії ООН у Нью-Йорку 1994 року. А від 1998 до 1999 року був призначений першим секретарем посольства Данії в Парижі.

Військова служба

Як і належало майбутньому спадкоємцю, принц Фредерік пройшов військове навчання та підготовку у всіх трьох службах, а саме як водолаз в елітних військово-морських силах спеціальних операцій Фремандскорпсет. А також навчався у данському королівському оборонному коледжі, продовжуючи працювати в оборонних службах і в період 2002–2003 років служив штабним офіцером у Командуванні оборони Данії, а від 2003 року – старшим викладачем Інституту стратегії Данського королівського оборонного коледжу.

Шлюб та діти

Зі своєю майбутньою дружиною Мері Дональдсон кронпринц Фредерік познайомився у Сіднеї під час Олімпійських ігор 2000 року. Одна ворожка передбачила Мері, що та зустріне успішного іноземця, який підкорить її серце. Їхня перша зустріч відбулася в барі Slip Inn Сіднеї.

Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою фото 8

Роман спалахнув миттєво, якийсь час вони просто переписувалися, а потім через рік данська преса дізналася, що принц зустрічається з іноземкою. Треба сказати, що королева одразу схвалила кандидатуру Мері на роль нареченої спадкоємця престолу, хоча була дуже вибірковою у виборі сина. 8 жовтня 2003 року королева Маргрете дала згоду на шлюб Фредеріка та Мері. Весілля пара зіграла 14 травня 2004 року.

14 січня 2024 року, коли Фредерік офіційно зійде на престол і стане королем, його дружина стане новою королевою-консортом Мері, а їхній старший син – кронпринцем Крістіаном, першим у лінії наслідування данського престолу.

 

 

Теги: весілля навчання дружина правила Vogue ворожка король Місяць

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