Данія отримала нового монарха: фото церемонії та поцілунку з королевою

Маргрете II, яка правила 52 роки, напередодні Нового року підтвердила свій намір поступитися троном старшому синові

Трон Данії успадкували принц Фредерік і уродженка Австралії Марія. Королева Маргрете II підписала документ про зречення, що автоматично визнає її 55-річного сина новим королем Данії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маргрете II, яка правила 52 роки, напередодні Нового року підтвердила свій намір поступитися троном старшому синові. Тисячі людей зібралися біля замку Крістіансборг у неділю 14 січня, щоб привітати нового короля і королеву Данії.

Після офіційної частини король і королева були помічені на балконі замку Крістіансборг зі своїми чотирма дітьми, де поцілувалися на очах у схвильованого натовпу. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен тричі проголошувала короля з балкона палацу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Vogue, королева Марія з’явилася на балконі у білосніжній сукні з коміром-хомутом і поясом зі срібною пряжкою від данського дизайнера Серена Ле Шмідта. Вибір білого кольору має важливе значення: він не тільки є частиною данського прапора, а й символізує чесність і мораль.

Мері та Фредерік познайомилися в місцевому барі Сіднея на Олімпійських іграх 2000 року, які проходили в Австралії. У 2003 Марія переїхала до Данії, і королева Маргрете дала згоду на заручини пари. У травні 2004 року у Копенгагені відбулося королівське весілля. У королівської пари четверо дітей: принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна. 18-річний принц Крістіан нині є першим у черзі на данський престол.

За кілька місяців до того, як мати Фредеріка вирішила зректися престолу на користь сина, кронпринц був замішаний у «любовному скандалі». У пресі писали, що він був викритий у зраді.

Багатьох здивувало рішення Маргрете II передати престол синові, з'явилися також чутки про те, що вона зробила це, щоб врятувати його шлюб із Мері – новою королевою Данії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раннє життя та дитинство Фредеріка

Старший син королеви народився 26 травня 1968 року в результаті екстреного кесаревого розтину в Національній Королівській Лікарні в Копенгагені. Хлопчика назвали на честь його діда і на той момент короля Фредеріка ІХ. Його було охрещено через місяць 24 червня 1968 року в церкві Голмен.

Він став спадковим принцом Данії, коли його мати Маргрете II зійшла на престол 14 січня 1972 року. Також він має молодшого брата – принца Данії Йоагіма.

Навчання та робота

Навчався майбутній король у початковій школі в Сколе Кребса, а також деякий час здобував приватну освіту в палаці Амалієнборг. У старших класах принц відвідував школу-інтернат у Нормандії на півночі Франції. 1986 року Фредерік закінчив гімназію Ерегард. У шкільні роки він був дуже сором'язливою дитиною і впоратися з цим йому допомогло навчання у школі та соціалізація.

Крім рідної данської, він вільно розмовляє французькою (мова його батька), англійською та німецькою мовами. Пізніше Фредерік закінчив курс політології в Орхуському університеті (має ступінь магістра) і рік відучився в Гарвардському університеті, також вивчаючи цей самий предмет. Фредерік пропрацював три місяці у данській місії ООН у Нью-Йорку 1994 року. А від 1998 до 1999 року був призначений першим секретарем посольства Данії в Парижі.

Військова служба

Як і належало майбутньому спадкоємцю, принц Фредерік пройшов військове навчання та підготовку у всіх трьох службах, а саме як водолаз в елітних військово-морських силах спеціальних операцій Фремандскорпсет. А також навчався у данському королівському оборонному коледжі, продовжуючи працювати в оборонних службах і в період 2002–2003 років служив штабним офіцером у Командуванні оборони Данії, а від 2003 року – старшим викладачем Інституту стратегії Данського королівського оборонного коледжу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шлюб та діти

Зі своєю майбутньою дружиною Мері Дональдсон кронпринц Фредерік познайомився у Сіднеї під час Олімпійських ігор 2000 року. Одна ворожка передбачила Мері, що та зустріне успішного іноземця, який підкорить її серце. Їхня перша зустріч відбулася в барі Slip Inn Сіднеї.

Роман спалахнув миттєво, якийсь час вони просто переписувалися, а потім через рік данська преса дізналася, що принц зустрічається з іноземкою. Треба сказати, що королева одразу схвалила кандидатуру Мері на роль нареченої спадкоємця престолу, хоча була дуже вибірковою у виборі сина. 8 жовтня 2003 року королева Маргрете дала згоду на шлюб Фредеріка та Мері. Весілля пара зіграла 14 травня 2004 року.

14 січня 2024 року, коли Фредерік офіційно зійде на престол і стане королем, його дружина стане новою королевою-консортом Мері, а їхній старший син – кронпринцем Крістіаном, першим у лінії наслідування данського престолу.