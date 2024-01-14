Які виплати отримують пенсіонери, що працюють: Пенсійний фонд оновив дані

Середній розмір пенсій станом на початок цього року в пенсіонерів, що продовжують працювати, становив 5 661,05 грн

За 2023 рік середня виплата для пенсіонерів, що працюють, зросла на понад 800 грн

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 10,5 млн пенсіонерів. Серед них 2,7 млн осіб продовжували працювати. За 2023 рік середня виплата для них зросла на 17%. Про це повідомив Пенсійноий фонд України (ПФУ).

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За даними відомства, середній розмір пенсій станом на початок цього року становив 5 385,25 гривень, а в тих пенсіонерів, що продовжують працювати, – 5 661,05 гривень. За 2023 рік середня виплата для останніх зросла на 17% (на 823,48 гривень).

інфографіка: ПФУ

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

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за віком – 73,27%

по інвалідності – 14,63%

у разі втрати годувальника – 6,26%

за вислугу років – 5,24%

соціальні пенсії – 0,56%

довічне утримання суддів – 0,04%.

Нагадаємо, що в березні на українців очікує індексація пенсій. За попередніми підрахунками, вона може скласти близько 13%. Однак конкретну суму надбавки для кожного пенсіонера назвати поки не можна. Попередньо відомо, що прибавку в розмірі 1 тис. грн отримають ті українці, які зараз отримують «чисту» пенсію в розмірі 7 692 грн. Водночас дехто може залишитися без березневої індексації.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

До слова, Жолнович наприкінці року припустила, що в разі проблем із наданням міжнародної фінансової допомоги індексація може і не відбутися. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексацію проведуть, як і передбачено законом.