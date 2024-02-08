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В інтересах ЄС купувати в США зброю для України – британський парламентар

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В інтересах ЄС купувати в США зброю для України – британський парламентар
Джейкоб Ріс-Могг: «Я вважаю, що думка американців про те, що Європа, включаючи Велику Британію, недостатньо дбає про свою безпеку, не зовсім безпідставна»
фото з відкритих джерел

«Європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну»

Якщо Сполучені Штати Америки з якихось причин не зможуть надати допомогу Україні, то в інтересах Європи почати купувати озброєння у США та передавати його Україні. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великої Британії від Консервативної партії, екс-міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг.

«Я вважаю, що думка американців про те, що Європа, включаючи Велику Британію, недостатньо дбає про свою безпеку, не зовсім безпідставна. І також те, що безпека України – це спочатку питання Європи, яке, так, має наслідки для решти світу, але європейська безпека безпосередньо залежить від того, чи не переможе Росія Україну, і чи не стане вона загрозою для інших європейських держав. Тому, якщо США з якихось причин не в змозі надати гроші, то купити озброєння і відправити його в Україну зі США, я вважаю, що це дуже важливо», – заявив політик.

«Якщо ви подивіться на те, що Велика Британія робила у взаєминах із США під час Другої світової війни, то спочатку ми купували у них озброєння. Якоюсь мірою вони давали нам гроші в борг, але в іншій мірі ми платили їм твердою готівкою, тому що нам потрібні були озброєння, які вони виробляли. Без цього ми б не змогли воювати», – зазначив парламентар.

«Тож я вважаю, що фінансування закупівель озброєнь, якщо США не можуть надати допомогу, – це дуже розумний вчинок і що в переважній більшості випадків це відповідає інтересам Європи. Наприклад, з точки зору Польщі і так далі, для них важливо, щоб Україну було захищено», – підсумував Джейкоб Ріс-Могг.

Теги: Європа гроші озброєння безпека США Україна

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