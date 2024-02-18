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Зеленський повідомив, коли буде підписано безпекову угоду між Україною та США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський повідомив, коли буде підписано безпекову угоду між Україною та США
Зеленський заявив, що зараз Україна сфокусована на роботі з Конгресом Сполучених Штатів
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Ми фокусуємося на роботі з Конгресом Сполучених Штатів, а після цього перейдемо до гарантій безпеки»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли буде підписано безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс.

«Що стосується гарантій безпеки. Так, наші команди працюють. Провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ з нашими партнерами. Але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом Сполучених Штатів, а після цього перейдемо до гарантій безпеки», – зазначив глава держави.

Раніше президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. 

Восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.  

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: партії Володимир Зеленський президент Сенат США безпека законопроєкт

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