Зеленський із прем'єркою Данії обговорили виробництво дронів для ЗСУ

Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів

У межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

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«Глава держави подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки. Співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання», – йдеться у повідомленні.

До того ж Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

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«Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн», – пише Офіс президента.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.