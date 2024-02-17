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Зеленський із прем'єркою Данії обговорили виробництво дронів для ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський із прем'єркою Данії обговорили виробництво дронів для ЗСУ
Зеленський подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів

У межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

«Глава держави подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки. Співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання», – йдеться у повідомленні.

До того ж Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

«Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн», – пише Офіс президента.

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

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Теги: Мюнхенська конференція з безпеки безпека Данія Володимир Зеленський дрон

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