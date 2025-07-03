Європа шокована рішенням США призупинити поставки боєприпасів Україні – Bloomberg

Рішення США викликало подив серед європейських чиновників, які не були заздалегідь попереджені про зміну підходу

Сполучені Штати призупинили постачання частини військової допомоги Україні, що стало несподіванкою для європейських союзників. Представники країн-партнерів звернулися до Вашингтона із запитом надати роз’яснення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, рішення США викликало подив серед європейських чиновників, які не були заздалегідь попереджені про зміну підходу. Один із посадовців, який погодився прокоментувати ситуацію на умовах анонімності, зазначив, що союзники нині шукають шляхи для компенсації зменшення американської підтримки. За його словами, консультації відбуваються в закритому форматі.

Співрозмовники Bloomberg також повідомили, що європейські партнери домагаються від Сполучених Штатів чіткого пояснення такого кроку. При цьому деякі з них припускають, що рішення Вашингтона ще може бути переглянуте або пом’якшене.

Раніше ми писали, що наразі на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», – сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.