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Держдеп США висміяв подарунок Путіна Кім Чен Ину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США висміяв подарунок Путіна Кім Чен Ину
Метью Міллер прокоментував подарунок, який зробив Путін Кім Чен Ину
фото з відкритих джерел

Росія знову порушує резолюції Ради Безпеки ООН, які вона сама підтримала

Речник Державного департаменту США Метью Міллер висміяв подарунок, який зробив Путін Кім Чен Ину, поставивши під сумнів існування розкішних авто російського виробництва. 

Як відомо, Центральне телеграфне агентство Північної Кореї у вівторок повідомило, що Кім отримав від президента Росії Путіна подарунок – розкішний автомобіль російського виробництва. Пізніше Кремль підтвердив, що йдеться про автомобіль марки Aurus. 

«Якщо це правда, то, схоже, Росія знову порушує резолюції Ради Безпеки ООН, які вона сама підтримала», – заявив на брифінгу Міллер.

Він наголосив, що резолюції Ради Безпеки ООН вимагають від усіх країн-членів ООН дотримуватися заборони на постачання до Північної Кореї як транспортних засобів, так і розкішних автомобілів.

«Я бачив ці повідомлення, але я, чесно кажучи, не знав, що існує таке поняття, як розкішний автомобіль російського виробництва», – пожартував представник Держдепу.

Він додав, що сподівається на те, що Кім отримав розширену гарантію на авто.

«Я не впевнений, що якби купував розкішний автомобіль, то став би шукати його в Росії, навіть якби не було санкцій», – сказав Метью Міллер.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва. 

Однак передача російського автомобіля Aurus голові КНДР Кім Чен Ину може порушувати резолюцію Ради Безпеки ООН. Згідно з текстом резолюції Ради Безпеки ООН № 2397, ухваленої у грудні 2017 року, Північній Кореї забороняється передавати або продавати будь-які предмети розкоші, зокрема люксові автомобілі.

Теги: подарунок диктатор автомобіль путін росія

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