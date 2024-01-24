Падіння Іл-76. Росія вже заплуталась у власній брехні

Після А-50 було б не логічно казати, що другий поспіль літак збивається власним ППО...

На Білгородщині впав літак Іл-76.

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За останні 20 хвилин, близько 18 телеграм-каналів повідомили про те, що на борту, нібито, були українські військовополонені. Цифра пасажирів бовталася від 65 до 80...

Нібито джерелом вкиду є виступ в держдумі Картаполова

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А потім ці повідомлення почали масово видаляти. «Message doesn't exist» пише телеграм.

Це означає, що у міноборони рф ще немає в голові сценарію як відбріхуватися. Бо, після А-50 було б не логічно казати, що другий поспіль літак збивається власним ППО...

Розслідуємо падіння.

UPDATE: Кількість тг-каналів, які видалили повідомлення про Іл-76 збільшилася до 32-х станом на 12:08