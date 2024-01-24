Падіння Іл-76. Росія вже заплуталась у власній брехні
Після А-50 було б не логічно казати, що другий поспіль літак збивається власним ППО...
На Білгородщині впав літак Іл-76.
За останні 20 хвилин, близько 18 телеграм-каналів повідомили про те, що на борту, нібито, були українські військовополонені. Цифра пасажирів бовталася від 65 до 80...
Нібито джерелом вкиду є виступ в держдумі Картаполова
А потім ці повідомлення почали масово видаляти. «Message doesn't exist» пише телеграм.
Це означає, що у міноборони рф ще немає в голові сценарію як відбріхуватися. Бо, після А-50 було б не логічно казати, що другий поспіль літак збивається власним ППО...
Розслідуємо падіння.
UPDATE: Кількість тг-каналів, які видалили повідомлення про Іл-76 збільшилася до 32-х станом на 12:08
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