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Новий скандал? Між Китаєм та США розгорілася суперечка щодо шпигунської станції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий скандал? Між Китаєм та США розгорілася суперечка щодо шпигунської станції
Китай назвав чутки про шпигунську станцію провокацією США
фото з відкритих джерел

Чутки про угоду між Китаєм та Кубою можуть поставити під питання запланований візит Ентоні Блінкена

Повідомлення про плани Пекіна розмістити на Кубі шпигунську станцію з метою стеження за американськими військовими базами є чутками та наклепами США. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на заяви МЗС КНР. 

У китайському зовнішньополітичному відомстві заявили, що «поширення чуток і наклепу» нібито є звичайною тактикою «хакерської імперії» Сполучених Штатів. Таку заяву Пекін зробив після повідомлення ЗМІ про те, що Китай досяг угоди з Кубою щодо створення електронного шпигуна для підслуховування на острові.

«Як ми всі знаємо, поширення чуток і наклепу є звичайною тактикою Сполучених Штатів», – сказав речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Раніше, посилаючись на офіційних осіб США, знайомих із секретною розвідкою, Wall Street Journal повідомила, що така шпигунська установка дозволить Пекіну збирати електронні повідомлення з південного сходу Сполучених Штатів, де розташовано багато військових баз США, а також контролювати рух суден. За словами американських офіційних осіб, Куба та Китай досягли принципової угоди про те, що Китай заплатить Кубі «кілька мільярдів доларів» за станцію підслуховування, повідомляє видання.

Чутки про таку угоду можуть поставити під питання запланований візит до Китаю, який, за словами офіційних осіб США, все ж хоче здійснити державний секретар Ентоні Блінкен.

Вашингтон і Пекін вживають необхідних заходів, щоб послабити напруженість, яка ще більше загострилася після того, як на початку цього року ймовірна китайська шпигунська повітряна куля перетнула Сполучені Штати, що змусило Блінкена скасувати попередній візит до Пекіна.

Віце-міністр закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо спростував дані як «абсолютно брехливу та необґрунтовану», назвавши її вигадкою США, яка має на меті виправдати десятирічне економічне ембарго Вашингтона проти острова. За його словами, Куба відкидає будь-яку іноземну військову присутність у Латинській Америці та Карибському басейні.

Нагадаємо, посадовець Держдепартаменту США з Азії Деніел Крітенбрінк і заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю зустрілися через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн – Ллойд Остін і Лі Шанфу – зіткнулися на безпековому форумі в Сінгапурі. Офіційні особи Сполучених Штатів провели «відверті та продуктивні дискусії» з китайськими дипломатами в Пекіні на тлі зростання напруженості між двома країнами, заявив Державний департамент США. Переговори знаменують продовження дипломатії між двома країнами, незважаючи на загострення конкуренції. Вони відбулися через два дні після того, як американські військові звинуватили Китай у «небезпечних» маневрах поблизу військового корабля США в Тайванській протоці.

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Теги: США Китай шпигун Куба Ентоні Блінкен

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