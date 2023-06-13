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США продовжили санкції проти Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США продовжили санкції проти Білорусі
Байден постановив продовжити дію санкцій проти Білорусі
фото: DW

Термін дії обмежень мав завершитися 16 червня

Сполучені Штати продовжили дію санкцій проти Білорусі ще на один рік. Про це заявив президент США Джо Байден, ідеться в повідомленні Білого дому.

«Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», – заявив американський лідер під час звернення до Конгресу.

Через ці причини Байден постановив продовжити дію раніше оголошених санкцій проти Білорусі ще на рік.

Зазначимо, що термін дії обмежень мав завершитися 16 червня.

Нагадаємо, 11 червня Україна ввела нові санкції проти 178 росіян.

До слова, Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією. 

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Теги: санкції США Білорусь

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