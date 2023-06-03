Міністр оборони США відреагував на відмову в зустрічі з китайським колегою

Остін: «Я глибоко стурбований тим, що Китай не бажає серйозніше займатися механізмами врегулювання криз між нашими збройними силами»

Міністр оборони США Ллойд Остін глибоко стурбований небажанням Китаю врегулювати військову кризу та вести переговори. Про це повідомляє Reuters.

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Як пише видання, відносини між Сполученими Штатами та Китаєм перебувають на найнижчому рівні за десятиліття. Причиною цьому є розбіжності в позиціях щодо суверенітету Тайваню, шпигунство та територіальні суперечки у Південно-Китайському морі.

Зазначається, що Остін під час виступу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі підкреслив, що відкриті лінії зв’язку між військовими лідерами США та КНР є важливими для зміцнення стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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«Я глибоко стурбований тим, що Китай не бажає серйозніше займатися механізмами врегулювання криз між нашими збройними силами. Що більше ми будемо говорити, то більше зможемо уникнути непорозумінь і прорахунків, які можуть призвести до кризи чи конфлікту», – наголосив очільник міноборони США.

Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.

До слова, директор ЦРУ Вільям Бернс у травні відвідав Китай для переговорів, аби підтримати зусилля Вашингтона, спрямовані на посиленні зв’язків з Пекіном.

Раніше повідомлялося, що США та Китай посилюють торгові переговори попри напружені відносини.

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