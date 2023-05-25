Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль

У США припускають, що атака на Кремль була частиною таємних операцій, організованих українськими спецслужбами

Американські офіційні особи заявили, що атака безпілотника на Кремль на початку цього місяця, ймовірно, була організована одним зі спеціальних військових або розвідувальних підрозділів України. Про це пише газета New York Times з посиланням на джерела в американських спецслужбах.

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Видання зазначає, що США точно не знають, хто саме стояв за недавньою атакою безпілотників на Кремль. Як сказано в публікації, США не цілком упевнені, що удар по Кремлю було здійснено за наказом українського керівництва. Однак це пов'язано з тим, що американська розвідка не має точних даних про причетність будь-яких конкретних українських структур чи людей до цієї операції.

Версію про причетність України до атаки на Кремль американські спецслужби ґрунтують на перехоплених розмовах російських та українських чиновників, пишуть автори статті. У цих розмовах російські офіційні особи висловлювали подив у зв'язку з нападом і казали, що безпілотники направила на Кремль саме Україна.

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«США також перехопили українські розмови, в яких чиновники висловлювали думку, що за цією акцією стоїть їхня країна, – пишуть автори. – Але ці чиновники, зважаючи на все, не знали, хто саме в українській системі міг її спланувати і здійснити».

Як пише газета, така невизначеність пояснюється складною структурою українських спецслужб, які часто діють незалежно одна від одної та не завжди інформують про свої дії президента країни Володимира Зеленського.

«Американські розвідслужби фіксують появу не окресленого чіткими межами об'єднання українських структур, які можуть проводити не надто масштабні операції в Росії та за її межами - або з використанням своїх власних співробітників, або партнерів, які працюють під їх керівництвом, – сказано в публікації. – Чиновники говорять, що деякі такі місії здійснюються без серйозного контролю з боку Зеленського – або зовсім без нього».

Журналісти NYT додали, що, на думку американських чиновників, таємні агенти українських спецслужб працюють переважно незалежно один від одного і не отримують прямих вказівок від Зеленського чи його колег у владі.

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У США вважають, що президент України не затверджує плани всіх таємних операцій, а натомість задає спецслужбам загальний напрямок роботи, надаючи їм право рішення про конкретні дії. «Вчиняючи таким чином, Зеленський та інші керівники отримують можливість заперечувати, що знають про ці операції», – роблять висновок автори публікації.

Серед операцій, до яких можуть бути причетні українські структури, у публікації названо вбивство дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна, пропагандиста Владлена Татарського, а також недавні вилазки на територію Росії.

Нагадаємо, Росія заявила, що у ніч на 3 травня Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.