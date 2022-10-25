Вдруге за рік. Росія запланувала ядерні навчання

На тлі заяв Росії про «брудну бомбу України» з’явилася інформація про підготовку держави-агресорки до проведення ядерних навчань

Росія до кінця року проведе навчання з ядерного стримування «Грім-2022». Як повідомляє Defense Express, це другі такі навчання у 2022 році, перші відбулися за п'ять днів до вторгнення в Україну.

Про терміни навчань поки що невідомо, але очікується, що вони відбудуться після завершення навчань НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які стартували 17 жовтня та триватимуть до 30 жовтня. РФ повинна попереджати про такі навчання.

Навчання будуть сконцентровані на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет. Імовірно, ключовим районом випробувань стане північ Росії.

Зазначимо, напередодні у міноборони РФ заявили, що «привели у готовність сили й засоби на випадок підриву «брудної бомби» Україною».

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.