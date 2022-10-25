Забули про «денацифікацію» та цікавляться «відступом». Що росіяни шукають в інтернеті

У Росії різко зросла кількість пошукових запитів за словами «відступ» і «ядерний удар»

Росіян при пошуку в інтернеті перестали цікавити слова «денацифікація» та «демілітаризація», натомість зросла кількість пошукових запитів про «відступ» та «ядерний удар». Про це свідчать дані сервісів Google Trends та «Яндекс Wordstat», повідомляє «Верстка».

За даними сервісу Google Trends, першого тижня після вторгнення пошукові запити за словами «денацифікація» і «демілітаризація» досягали кількісного піку, а потім стався різкий спад. З середини травня інтерес до цих запитів перебуває на мінімальному рівні.

Аналогічні дані надає сервіс «Яндекс Wordstat». Кількість запитів за цими словами у лютому-березні могла перевищувати мільйон на місяць, причому у вересні цей показник в обох випадках не перевищив 80 тисяч запитів.

Дані пошуковиків також свідчать, що на тлі спаду інтересу до декларованих Кремлем цілей вторгнення в Україну росіяни почали шукати інформацію за запитами «відступ» та «ядерний удар». Кількість запитів за словом «відступ» у вересні перевищила 216 тис. – це у шість разів більше, ніж у серпні чи липні. Словосполучення «ядерний удар» з'являлося у 182 тис. запитів – у п’ять разів більше, ніж у серпні.

Видання відзначає, що так само про «денацифікацію» «забув» і російський диктатор Володимир Путін. Він востаннє вживав це слово 16 березня на нараді про заходи соціально-економічної підтримки регіонів. Аналогічна ситуація з іншою заявленою метою війни — «демілітаризацією». Після 16 березня, згідно з розшифровками із сайту Кремля, Путін жодного разу не використав це слово. До цього глава держави говорив про ці цілі як мінімум в 11 виступах і телефонних розмовах, про які повідомлялося на сайті Кремля.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як російські пропагандисти закликають до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

Також раніше директор мовлення російською мовою кремлівського пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський закликав топити і спалювати українських дітей.