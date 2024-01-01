Байден назвав основні досягнення своєї адміністрації за 2023 рік, згадавши про Україну

Байден виділив вісім основних досягнень адміністрації 2023 року

Одним із досягнень президент США назвав «зміцнення демократії вдома та за кордоном»

Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації за 2023 рік, серед них – підтримка України та Ізраїлю. Про це президент написав у соцмережі X.

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Серед досягнень внутрішньої політики американський президент назвав стримування інфляції та витрат на життя, зокрема в таких сферах, як охорона здоров'я, оренда житла, витрати на інтернет тощо.

Також серед внутрішньополітичних досягнень Байден перерахував кроки з подолання зміни клімату, стимулювання інвестиції до США, захист репродуктивного здоров'я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.

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Серед досягнень Байден виділив «зміцнення демократії вдома та за кордоном», згадавши про підтримку України.

«Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові», – зазначив американський лідер.

Також в цьому абзаці Байден наголосив на своїх діях проти дискримінації, расизму та утисках спільноти ЛГБТ+ та заходах на захист виборчих прав.

Нагадаємо, Байден відреагував на масштабний обстріл України заявивши, що російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ.

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Як повідомлялося, 22 грудня, президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

Раніше Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну.