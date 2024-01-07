Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото: Reuters

Нетаньяху: «Ізраїль не надасть імунітет ХАМАСу і буде боротися за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху стверджує, що боротьба проти ХАМАСу не може припинитися, поки не досягнуті три ключові цілі. Про це повідомляє CNN.

У заяві, оприлюдненій у суботу, 6 січня, його офісом, прем’єр-міністр розповів, що Ізраїль не надасть імунітет ХАМАСу і буде боротися за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі.

«Війну проти ХАМАС не можна припиняти, поки Ізраїль не досягне трьох основних цілей: ліквідувати ХАМАС, повернути наших заручників і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю», – заявив Нетаньяху.

Варто зауважити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про перехід до третього етапу війни. З його слів, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півночі Гази запровадять «новий бойовий підхід», який включатиме "рейди, знищення терористичних тунелів, повітряні та наземні дії та спеціальні операції».

«У південній частині Гази ізраїльські військові продовжуватимуть переслідувати лідерів ХАМАС у регіоні стільки, скільки буде потрібно», – заявив Галлант.

Він також додав, що післявоєнний етап передбачає, що Сектор Газа більше не буде контролюватися ХАМАСом, який більше не буде становити загрозу безпеці для громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази. 

Як відомо, ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута. 

До слова, наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази. 

Теги: ХАМАС імунітет військові армія Ізраїль міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Існує багато свідчень звірств радянських військових в Афганістані
Уроки Афганістану: до чергової річниці радянського вторгнення
27 грудня, 2023, 09:00
США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі
США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі
9 грудня, 2023, 01:51
Ніколенко: «Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Гази чи будь-який інший регіон світу»
Українські військові воюють у Газі? МЗС відреагувало
20 грудня, 2023, 16:29
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
22 грудня, 2023, 05:15
Висоцька каже, процес обміну полоненими зупинився орієнтовно з червня-липня 2023 року
Україна створює новий табір для військовополонених
24 грудня, 2023, 11:00
Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України
ЄС вирішив, як обійти вето Угорщини на фінансову допомогу Україні – Financial Times
27 грудня, 2023, 02:15
Оксана «Ксена» із Раміною Есхакзай
«Спимо завжди вдягнені», – Вікторія «Руна» розповіла про побут з чоловіками на фронті
16 грудня, 2023, 13:21
Щодня Валентин Бордаков ризикував своїм життям заради порятунку побратимів
Загинув під час евакуації побратима. Згадаймо рятувальника-кінолога Валентина Бордакова
31 грудня, 2023, 09:00
Військові спробують знайти аргументи, аби переконати і суспільство, і президента в необхідності мобілізувати людей у віці від 25 до 60 років
Міноборони пояснило, навіщо Україні ще 500 тисяч солдатів
24 грудня, 2023, 17:04

Соціум

Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС
Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС
Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»: названо дату
Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»: названо дату
Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
Президент Євроради може достроково залишити посаду – ЗМІ
Президент Євроради може достроково залишити посаду – ЗМІ
У Росії виник дефіцит популярного продукту
У Росії виник дефіцит популярного продукту
Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази
Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
79K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
42K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
24K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
16K
У Підмосков’ї введено режим надзвичайної ситуації: яка причина (відео)
11K
Москвославіє та православʼя

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua