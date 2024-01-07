Нетаньяху назвав умови припинення війни проти ХАМАС

Нетаньяху: «Ізраїль не надасть імунітет ХАМАСу і буде боротися за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху стверджує, що боротьба проти ХАМАСу не може припинитися, поки не досягнуті три ключові цілі. Про це повідомляє CNN.

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У заяві, оприлюдненій у суботу, 6 січня, його офісом, прем’єр-міністр розповів, що Ізраїль не надасть імунітет ХАМАСу і буде боротися за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі.

«Війну проти ХАМАС не можна припиняти, поки Ізраїль не досягне трьох основних цілей: ліквідувати ХАМАС, повернути наших заручників і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю», – заявив Нетаньяху.

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Варто зауважити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про перехід до третього етапу війни. З його слів, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півночі Гази запровадять «новий бойовий підхід», який включатиме "рейди, знищення терористичних тунелів, повітряні та наземні дії та спеціальні операції».

«У південній частині Гази ізраїльські військові продовжуватимуть переслідувати лідерів ХАМАС у регіоні стільки, скільки буде потрібно», – заявив Галлант.

Він також додав, що післявоєнний етап передбачає, що Сектор Газа більше не буде контролюватися ХАМАСом, який більше не буде становити загрозу безпеці для громадян Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази.

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Як відомо, ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута.

До слова, наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази.