Дівчинка поставила Путіна в незручне становище: пропагандисти вирізали момент із відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дівчинка поставила Путіна в незручне становище: пропагандисти вирізали момент із відео
Племінниця окупанта розповіла Путіну, як її пораненого дядька без лікування повернули на фронт
Дівчинка виявилася дочкою ліквідованого окупанта

Під час традиційного покладання російським диктатором квітів до пам'ятника Мініну і Пожарському на Красній площі в Москві стався конфуз. Одна з дівчаток, яку підвели до Володимира Путіна після церемонії, попросила його повернути до госпіталю пораненого дядька, якого без лікування відправили на фронт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Агентство».

«У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку – він був у госпіталі, його ніяк не лікують. Зараз його відправляють на завдання. Я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь в Росії», – сказала дівчинка, яка представилася Кірою. Путін пообіцяв «обов'язково» знайти її дядька.

Дівчинка виявилася дочкою ліквідованого окупанта. Вона одна з двох підопічних комітету сімей воїнів вітчизни, яких у вівторок, 4 листопада, підводили до Путіна.

Батька Кіри, Володимира Піменова, мобілізували у вересні 2022 року. У повідомленні про його загибель йдеться, що 36-річний чоловік був ліквідований 7 березня 2024 року в Горлівці Донецької області.

За даними російських пабліків, пропагандист РФ Павло Зарубін виклав відео зустрічі Путіна з дітьми повністю, а потім обрізав цей фрагмент. Відео тривало майже чотири хвилини, а стало дві. Деякі пабліки встигли перепостити відео Зарубіна до обрізання. Тому його збереглося.

До слова, російський диктатор Володимир Путін відвідав поранених окупантів у військовому госпіталі. Однак у мережі виникли сумніви, що це справжні військові, адже на оприлюднених кадрах «пацієнти» виглядають цілком здоровими, без жодних видимих поранень.

росія путін

