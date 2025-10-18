Головна Світ Соціум
Розвідка розповіла про провал опалювального сезону у РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Інвестиції Росії у комунальну інфраструктуру практично відсутні
фото: СЗРУ

Розвідка розкрила «системну байдужість влади» Росії перед початком зими

Російські регіони зустрічають зиму в умовах системних проблем із теплопостачанням, попри офіційні звіти Кремля про «стабільний старт» опалювального сезону. Зношеність тепломереж та хронічне недофінансування комунальної інфраструктури ставлять під загрозу теплопостачання мільйонів домогосподарств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними СЗР, середній рівень зношеності російських тепломереж сягнув 40%, а в деяких регіонах перевищує 80%. При цьому інвестиції у комунальну інфраструктуру практично відсутні, а зростання тарифів не супроводжується жодним покращенням якості послуг.

«Улітку без води залишалися цілі міста, взимку під загрозою непостачання тепла опиняються десятки регіонів», – ідеться у повідомленні.

Офіційна звітність влади не відповідає реальній ситуації на місцях, зокрема:

  • У селищі Високогірне Хабаровського краю опалювальний сезон зірвався через котельню, що згоріла ще в лютому.
  • У Томську чиновники відрапортували про підключення майже всіх будинків, але соцмережі мерії перетворилися на «стрічку скарг» від мерзнучих жителів.
  • В Омську влада оголосила про «$100\%$ підключення» ще $11 \text{ жовтня}$, однак люди продовжують скаржитися на холод.
  • У Біробіджані місцева влада вдалася до звинувачень: жителів нібито звинуватили у власному замерзанні через те, що вони не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.

СЗР зазначає, що Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше – старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Однак цього разу ціна проблеми може стати надто відчутною для мільйонів громадян.

Нагадаємо, Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ефективність міжнародних санкцій проти Росії як методу завершення повномасштабної війни. За його словами, санкційні обмеження у їхньому нинішньому вигляді «точно не змусять» агресора змінити свою думку, але можуть спрацювати лише в комплексі з іншими чинниками. 

Теги: розвідка росія опалювальний сезон

