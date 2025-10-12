Головна Світ Політика
США стають дедалі нетерплячішими щодо Путіна – Politico

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
фото: The White House/Facebook

Трамп обговорив із Зеленським посилення ППО та можливі постачання ракет «Томагавк»

Президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо російського диктатора Володимира Путіна та розчарованим через гальмування зусиль Москви щодо припинення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Видання підкреслює, що після чергової масованої атаки Росії на енергетичну систему України президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом США, під час якої лідери обговорили нові кроки для зміцнення протиповітряної оборони Києва.

«У мене була розмова з президентом США Дональдом Трампом – дуже позитивна та продуктивна. Ми обговорили можливості посилення нашої протиповітряної оборони, а також конкретні угоди, над якими ми працюємо, щоб це забезпечити», – розповів Зеленський.

Як зазначає видання, ця заява є черговим епізодом у ширшій зміні позиції адміністрації Трампа щодо України. Президент США стає дедалі нетерплячішим щодо російського диктатора. Минулого місяця Дональд Трамп схвалив перший пакет військової підтримки Києва за час свого терміну в рамках ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України».

Під час останньої розмови лідери, як повідомляється, обговорювали можливість постачання Києву далекобійних ракет «Томагавк». Ці ракети Київ може використовувати для ураження цілей на відстані до 2500 км усередині Росії.

Розмова відбулася через день після того, як Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 450 безпілотників та 30 ракет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляє про кілька міжнародних розмов протягом дня, зокрема, щодо енергетики. 

«Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем», – заявив він.

Зеленський згадав про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», висловивши думку, що Росія намагається «скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході».

