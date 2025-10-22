Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
Через розмір і швидкість розвідувальні БПЛА складно виявити та уразити
фото з соцмереж

Фахівець назвав можливі причини повільної реакції на ворожі дрони

Інколи російські розвідувальні БПЛА годинами кружляють над українською територією і їх не збивають одразу сили ППО. Причини можуть бути технічними або тактичними, розповів фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо військові мали можливість збити – вони б збивали», – підкреслив експерт. І додав, що військові не завжди «мають чим» збивати: через малі розміри, низьку швидкість і різні висоти польоту такі дрони важко виявити й уразити стандартними засобами.  

«Можливо, фізично немає чим (через малі розміри, низьку швидкість і різну висоту польоту таких дронів їх важко виявити й уражати), або це робиться з певної тактичної причини (це вже питання відповідальності військових)», – пояснив Бескрестнов.

Навіть ефективні засоби протидії, наприклад, «зенітні» дрони – мають бути розгорнуті саме на тих рубежах, де пролітають БПЛА. «Проблема саме у відсутності достатньої кількості засобів ураження саме по малих цілях», – зазначає експерт.

Сергій «Флеш» додав, що українські фахівці розвивають тематику «зенітних» дронів, але для їхньої ефективності потрібна розвинена мережа радарів – без точного визначення координат ворожого дрона діяти складно. «Наразі у нас недостатньо РЛС, щоб покрити всю територію, і виробництво дронів не завжди дає потрібні обсяги», – резюмував Бескрестнов.

Раніше «Главком» писав, що Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатоцільові винищувачі F-16 для протидії ворожим повітряним загрозам. Один із пілотів з позивним «АБ» і заступник командира однієї з авіабригад, розповів, що їхній підрозділ знищив понад 1000 далекобійних дронів, у тому числі «шахеди», а також різні типи крилатих ракет.

За даними Defense Express, українські льотчики вже провели сотні повітряних боїв, ефективно відбиваючи атаки російських ракет та БпЛА. Навіть за наявності не найсучасніших модифікацій F-16 українські екіпажі та наземні підрозділи змогли розробити інноваційні тактики, які значно підвищують бойову ефективність літаків.

Як повідомляв «Главком», голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин зазначив, що в Україні є підстанція, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів. З них, у середньому п’ять-шість дісталися цілі. Було пошкоджено протидетонаційний екран («антидронову сітку»). Натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.

Читайте також:

Теги: росія війна військові дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
5 жовтня, 07:07
Білоруський доброволець Михайло «Вакула» (обличчя приховане з міркувань безпеки)
Воює за Україну. Як білоруський юрист став бойовим медиком «Вакулою»
14 жовтня, 15:00
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Росія атакувала бригаду газовиків на Сумщині
Росія атакувала бригаду газовиків на Сумщині
27 вересня, 11:55
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
29 вересня, 11:25
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
13 жовтня, 02:46
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
МВФ зберігає свій жовтневий прогноз щодо зростання ВВП України на 2,0% у 2025 році
МВФ погіршив очікування щодо тривалості війни в Україні
19 жовтня, 09:02
Речник МЗС Георгій Тихий сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією вже зараз
Україна готова до перемир'я з РФ на час Олімпіади-2026? Заява МЗС
11 жовтня, 08:54

Суспільство

Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua