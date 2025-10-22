Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта

Фахівець назвав можливі причини повільної реакції на ворожі дрони

Інколи російські розвідувальні БПЛА годинами кружляють над українською територією і їх не збивають одразу сили ППО. Причини можуть бути технічними або тактичними, розповів фахівець зі зв’язку та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо військові мали можливість збити – вони б збивали», – підкреслив експерт. І додав, що військові не завжди «мають чим» збивати: через малі розміри, низьку швидкість і різні висоти польоту такі дрони важко виявити й уразити стандартними засобами.

«Можливо, фізично немає чим (через малі розміри, низьку швидкість і різну висоту польоту таких дронів їх важко виявити й уражати), або це робиться з певної тактичної причини (це вже питання відповідальності військових)», – пояснив Бескрестнов.

Навіть ефективні засоби протидії, наприклад, «зенітні» дрони – мають бути розгорнуті саме на тих рубежах, де пролітають БПЛА. «Проблема саме у відсутності достатньої кількості засобів ураження саме по малих цілях», – зазначає експерт.

Сергій «Флеш» додав, що українські фахівці розвивають тематику «зенітних» дронів, але для їхньої ефективності потрібна розвинена мережа радарів – без точного визначення координат ворожого дрона діяти складно. «Наразі у нас недостатньо РЛС, щоб покрити всю територію, і виробництво дронів не завжди дає потрібні обсяги», – резюмував Бескрестнов.

Раніше «Главком» писав, що Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатоцільові винищувачі F-16 для протидії ворожим повітряним загрозам. Один із пілотів з позивним «АБ» і заступник командира однієї з авіабригад, розповів, що їхній підрозділ знищив понад 1000 далекобійних дронів, у тому числі «шахеди», а також різні типи крилатих ракет.

За даними Defense Express, українські льотчики вже провели сотні повітряних боїв, ефективно відбиваючи атаки російських ракет та БпЛА. Навіть за наявності не найсучасніших модифікацій F-16 українські екіпажі та наземні підрозділи змогли розробити інноваційні тактики, які значно підвищують бойову ефективність літаків.

Як повідомляв «Главком», голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин зазначив, що в Україні є підстанція, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів. З них, у середньому п’ять-шість дісталися цілі. Було пошкоджено протидетонаційний екран («антидронову сітку»). Натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.