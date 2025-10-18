Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч у Білому домі, Росія атакували безпілотниками Запоріжжя та Чугуїв, у Сполучених Штатах люди збираються протестувати через політику американського лідера та шатдаун.

Заяви Зеленського після зустрічі з Трампом

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Головні заяви:

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни.

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок: «Ми не говоримо лише про Tomahawk. Нам потрібна комбінація. Саме тому вони побоюються, бо розуміють, що ми зможемо зробити».

Трамп закликав Зеленського та Путіна домовитися

Президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Трамп не передасть Україні ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk.

Трамп наголосив, що його головним пріоритетом є дипломатичне вирішення війни, а постачання Tomahawk може, на його думку, підірвати ці зусилля.

Як зазначає Axios, Зеленський розраховував залишити Вашингтон із конкретними домовленостями щодо нової зброї, однак виявив, що президент США перебуває у зовсім іншому настрої після тривалої телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерела видання описують зустріч як «напружену» і «складну». Попри відсутність відкритої конфронтації, атмосфера переговорів була непростою. «Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким», – зазначило джерело Axios.

Росія атакувала Запоріжжя

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив Федоров, що опівночі ворог ударив «шахедом» по одному з закладів освіти. Сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь уже приборкали. Минулося без постраждалих.

РФ вдарила по Чугуєву на Харківщині

У ніч на 18 жовтня росіяни масовано вдарили безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє міська голова Галина Мінаєва.

Мінаєва розповіла, що ворог наніс більш ніж десять ударів по Чугуєву. Як відомо, внаслідок атаки знеструмлено майже всі мікрорайони.

Зазначається, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.

Протести у США проти політики Трампа

У США наростає хвиля протестів: понад 2500 демонстрацій заплановано у всіх 50 штатах у межах другого етапу руху «No Kings».

Акції відбудуться цієї суботи, 18 жовтня, на тлі урядового шатдауну та тиску президента Дональда Трампа, який наполягає на розгортанні Національної гвардії у містах країни. Частина республіканців уже назвала ці виступи «антиамериканськими». Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги лише поглиблюють урядову кризу.

Як нагадує CNN, перший етап протестів «No Kings» розпочався після того, як Трамп, за п’ять місяців свого нового президентського терміну, ухвалив сотні указів і рішень, спрямованих на обмеження громадянства за правом народження, згортання ініціатив із різноманіття, рівності та інклюзії, а також на утиски студентських протестів і трансгендерних людей.