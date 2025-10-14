У будівлі британського парламенту з'явився російський дрон

Польський міністр Радослав Сікорський привіз до Вестмінстерського палацу безпілотник Shahed 136 як наочне сповіщення про загрозу критичній інфраструктурі

У будівлі британського парламенту експонували російський дрон Shahed 136. Дрон привіз міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, щоб продемонструвати реальні загрози, які Росія створює для України та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радислава Сікорського в X.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський приніс до Вестмінстерського палацу безпілотник Shahed 136, який армія Росії широко використовує для атак на Україну. За словами політика, показовий експонат мав на меті донести до британських законодавців масштаб і реальність цієї загрози.

«Дрон не долетить до Лондона, але за допомогою флоту із брухту можна знищити критично важливу інфраструктуру» , – написав глава польського МЗС, додавши, що перемогти РФ можна лише «разом».

Нагадаємо, що Росія модернізувала ударні дрони Shahed – вони отримали нові 90-кілограмові комбіновані бойові частини (кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальної дії), що дозволяє руйнувати цілі поверхи й викликати потужні пожежі. Частини походять як із російських виробництв, так і з поставок із Ірану, що підвищує їхню ефективність ураження. Це суттєво ускладнює захист цивільної інфраструктури й робить нагальною потребу в посиленій ППО та заходах цивільного захисту.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія наростила виробництво ударних дронів типу Shahed до орієнтовно ~200 апаратів на добу (на початок серпня 2025 року), що в кілька разів перевищує показники попередніх років. За два роки обсяги виробництва зросли у порядку 60 разів порівняно з 2023-м.