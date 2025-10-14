Головна Світ Політика
search button user button menu button

У будівлі британського парламенту з'явився російський дрон

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У будівлі британського парламенту з'явився російський дрон
Російський дрон привезли до Вестмінстерського палацу
фото: Radosław Sikorski

Польський міністр Радослав Сікорський привіз до Вестмінстерського палацу безпілотник Shahed 136 як наочне сповіщення про загрозу критичній інфраструктурі

У будівлі британського парламенту експонували російський дрон Shahed 136. Дрон привіз міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, щоб продемонструвати реальні загрози, які Росія створює для України та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радислава Сікорського в X.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський приніс до Вестмінстерського палацу безпілотник Shahed 136, який армія Росії широко використовує для атак на Україну. За словами політика, показовий експонат мав на меті донести до британських законодавців масштаб і реальність цієї загрози.

«Дрон не долетить до Лондона, але за допомогою флоту із брухту можна знищити критично важливу інфраструктуру» , – написав глава польського МЗС, додавши, що перемогти РФ можна лише «разом».

Нагадаємо, що Росія модернізувала ударні дрони Shahed – вони отримали нові 90-кілограмові комбіновані бойові частини (кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальної дії), що дозволяє руйнувати цілі поверхи й викликати потужні пожежі. Частини походять як із російських виробництв, так і з поставок із Ірану, що підвищує їхню ефективність ураження. Це суттєво ускладнює захист цивільної інфраструктури й робить нагальною потребу в посиленій ППО та заходах цивільного захисту.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія наростила виробництво ударних дронів типу Shahed до орієнтовно ~200 апаратів на добу (на початок серпня 2025 року), що в кілька разів перевищує показники попередніх років. За два роки обсяги виробництва зросли у порядку 60 разів порівняно з 2023-м.

Читайте також:

Теги: росія політика безпілотник Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Придністров'я – це невизнана «Придністровська Молдавська Республіка» (ПМР) на лівому березі Дністра
Молдова та Придністров'я. Наступний виклик для ЄС
30 вересня, 14:42
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
8 жовтня, 11:40
Від рук колишніх військових за три роки загинули майже 300 людей
Чому у Кремлі бояться повернення військових з України?
19 вересня, 17:45
Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
15 вересня, 17:17
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
23 вересня, 15:10
Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 «посадовці» місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і «судових органів» країни-агресора
СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено
22 вересня, 14:41
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
4 жовтня, 04:15
Росія змогла обійти санкції США через криптовалютну операцію
Financial Times пояснив, як Росія змогла обійти санкції США
6 жовтня, 22:40
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12

Політика

У будівлі британського парламенту з'явився російський дрон
У будівлі британського парламенту з'явився російський дрон
Полковник Британії у відставці назвав нове слабке місце Путіна
Полковник Британії у відставці назвав нове слабке місце Путіна
Лукашенко запропонував Трампу укласти «велику угоду»
Лукашенко запропонував Трампу укласти «велику угоду»
РФ заплатить Грузії понад €250 млн за порушення прав людини: рішення Європейського суду
РФ заплатить Грузії понад €250 млн за порушення прав людини: рішення Європейського суду
Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник
Генсек НАТО порівняв постачання F-35 і Patriot із жартом про «Ладу» та холодильник
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua