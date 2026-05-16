Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки

Вікторія Літвінова
Пожежа на території хімічного підприємства у Ставропольському краї РФ після атаки безпілотників
«Невинномиський Азот»: один із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у Росії

У ніч проти 16 травня безпілотники атакували хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські моніторингові канали та дописи місцевих жителів у соцмережах. 

Мешканці Невинномиська публікували відео зі звуками вибухів і спалахами у районі промислової зони. У російських Telegram-каналах зазначали, що в небі над містом було помітно велику кількість дронів, тоді як активність протиповітряної оборони майже не фіксувалася. Офіційна влада РФ на момент публікації не повідомляла про масштаби пошкоджень.

«Невинномиський Азот» входить до групи «ЄвроХім» російського мільярдера Андрія Мельниченка і є одним із найбільших виробників азотних добрив та хімічної сировини на півдні Росії. Підприємство випускає аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту, метанол та продукцію органічного синтезу.

Частина цієї продукції має подвійне призначення. Аміачна селітра використовується не лише в аграрному секторі, а й у виробництві промислових вибухових речовин. Азотна кислота є сировиною для виготовлення тротилу та інших нітросполук, що застосовуються у військовій сфері. Аміак, своєю чергою, є одним із базових компонентів для створення вибухових сумішей. 

Чим важливий завод «Невинномиський Азот»

OSINT-аналітики звернули увагу, що підприємство є одним із ключових об'єктів хімічної промисловості Росії з кількох причин:

  • завод виробляє компоненти, необхідні для виготовлення вибухових речовин;
  • підприємство забезпечує російський ВПК хімічною сировиною;
  • комбінат є одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри у РФ;
  • об'єкт має розгалужену промислову інфраструктуру з великими резервуарами хімікатів;
  • через завод проходять важливі логістичні маршрути півдня Росії.

Після початку повномасштабної війни Росія значно наростила внутрішнє виробництво хімічної сировини через санкції та дефіцит імпортних компонентів. Великі азотні комбінати перетворилися на важливі елементи забезпечення оборонної промисловості РФ, тому їхнє ураження може позначатися не лише на аграрному секторі, а й на виробництві компонентів для російської армії.

Нагадаємо, це вже не перша атака на «Невинномиський Азот»: у червні 2025 року дрони також уражали це підприємство. Тоді губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив падіння уламків у промисловій зоні та повідомив про одного постраждалого.

До слова, упродовж останніх тижнів безпілотники активно б'ють по промисловій інфраструктурі РФ. Нещодавно дрони вчетверте атакували НПЗ і порт у Туапсе, а також уразили авіацію РФ в Єйську

