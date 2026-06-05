Путін отримав лист Зеленського: реакція Кремля не забарилася

У Москві заявили, що не мають офіційних каналів зв'язку з Києвом, хоча звернення українського президента вже передали російському диктатору

Російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського із пропозицією провести особисту зустріч для обговорення шляхів досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Коментуючи передачу звернення українського президента, представник Кремля заявив, що наразі між Росією та Україною немає офіційних каналів спілкування. «У Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни.

За словами Зеленського, основною метою переговорів має стати пошук шляхів досягнення тривалого миру. Президент також заявив про готовність України оголосити припинення вогню на час проведення переговорів.

Окрім цього, українська сторона запропонувала провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх». На думку Зеленського, такий крок міг би стати важливим елементом процесу завершення війни.

На лист українського президента відреагували і у Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив сам факт обговорення можливої зустрічі між сторонами.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, за яких такий діалог може відбутися.

Водночас Кремль поки не повідомляв про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським або про можливі параметри таких переговорів.