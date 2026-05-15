Українські дрони дісталися Єйська: під удар потрапила авіація РФ

Українські безпілотники атакували авіацію та ППО РФ у тилу

Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по низці російських військових об’єктів у Єйську, тимчасово окупованому Криму, а також на захоплених територіях Луганської та Запорізької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

За даними військових, українські оператори уразили літак-амфібію Бе-200 «Альтаір» та вертоліт Ка-27 у російському Єйську.

💥🔥 Сили безпілотних систем вдарили по аеродрому в Єйську: уражено літак-амфібію Бе-200 та протичовновий вертоліт Ка-27 - командувач СБС Роберт Мадяр Бровді



☄️🚢 У порту окупованого Бердянська уражено суховантаж, який перевозив боєприпаси.



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

Також під удари потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та корабель-суховантаж із боєкомплектом у Бердянську.

У СБС зазначили, що операцію проводили у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

«Прицільні удари по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об’єктах та місцях розташування особового складу ворога були завдані у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем», – повідомили військові.

Ураження російської авіації в Єйську здійснили оператори 1-го окремого центру СБС.

Крім того, українські військові заявили про ураження російського ЗРГК «Панцирь-С1» у тимчасово окупованому Криму та корабля із боєкомплектом у Бердянську. Оператори 427-ї окремої бригади «Рарог» уразили ЗРК «Тор-М2» у Луганській області.

Також бійці 414-ї бригади «Птахи Мадяра» разом із 20-ю бригадою К-2 завдали удару по навчальному центру та пункту тимчасової дислокації російських військ у Луганській області.

Нагадаємо, уночі Росію накрила масована атака безпілотників. Головним об'єктом удару став Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших НПЗ країни: над підприємством здійнявся густий стовп диму, а очевидці повідомляли про численні вибухи.