Рязанський НПЗ у вогні: Росію масово атакують безпілотники

Вибухи також чули в Брянську, Таганрозі та біля аеродрому в Єйську

Росію накрила масована атака безпілотників. Головним об'єктом удару став Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших НПЗ країни: над підприємством здійнявся густий стовп диму, а очевидці повідомляють про численні вибухи. Про це «Главком» інформує з посиланням на моніторингові канали.

Рязань: НПЗ у вогні

Мешканці Рязані фіксують масований удар по нафтопереробному заводу. За їхніми словами, вибухи лунали один за одним – місцеві налічили велику кількість детонацій. Над районом НПЗ спалахнула масштабна пожежа. На опублікованих у мережі відео та фото видно заграву й густий дим над промисловим об'єктом.

Рязанський НПЗ входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії і належить «Роснєфті». Підприємство виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, значна частина продукції йде на експорт. Потужність переробки – близько 170 тис. барелів нафти на добу.





Атака охопила кілька регіонів

Паралельно вибухи фіксують і в інших точках Росії. У Брянську пролунали детонації – попередньо безпілотники атакували місто. Таганрог також опинився під ударом. Окремо повідомляється про атаку в районі військового аеродрому в Єйську – місті Краснодарського краю, де розташована авіабаза окупантів.

Офіційних підтверджень або спростувань атак з боку російської влади на момент публікації немає. Українська сторона також не коментувала операцію.

Нагадаємо, тиждень тому українські дрони атакували Ярославський НПЗ – ще один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. До слова, після попередньої атаки на Рязанський НПЗ у лютому 2025 року підприємство було змушене зупинити роботу – про це тоді повідомляло агентство Reuters.