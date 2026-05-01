Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт

glavcom.ua
Туапсе знову під атакою дронів
скриншот з відео

Це вже четверта атака на НПЗ за короткий час

У ніч на 1 травня, у російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, знову пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони, пише «Главком».

У мережі з’являються повідомлення про повторні удари по нафтопереробному заводу та морському терміналу. Зокрема, йдеться про можливе влучання та пожежу на об’єктах інфраструктури.

Місцева мешканка, яка поскаржилась в мережі на атаку дронів зазначила, що пожежу тільки загасили, але наразі видніється знову займання на об'єкті.

За даними OSINT-джерел, це вже четверта атака на ці об’єкти за короткий час. Відомо, що ще ввечері в Туапсинському районі оголошували загрозу атаки безпілотників.

Також вводилися обмеження на прийом і відправлення рейсів в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.

Як повідомлялось, у Туапсе внаслідок українських атак на території нафтопереробного заводу зруйновано частину резервуарів із паливом і прилеглу інфраструктуру. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

