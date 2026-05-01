Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт

Це вже четверта атака на НПЗ за короткий час

У ніч на 1 травня, у російському місті Туапсе, що в Краснодарському краї, знову пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони, пише «Главком».

У мережі з’являються повідомлення про повторні удари по нафтопереробному заводу та морському терміналу. Зокрема, йдеться про можливе влучання та пожежу на об’єктах інфраструктури.

Місцева мешканка, яка поскаржилась в мережі на атаку дронів зазначила, що пожежу тільки загасили, але наразі видніється знову займання на об'єкті.

За даними OSINT-джерел, це вже четверта атака на ці об’єкти за короткий час. Відомо, що ще ввечері в Туапсинському районі оголошували загрозу атаки безпілотників.

Також вводилися обмеження на прийом і відправлення рейсів в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.

Як повідомлялось, у Туапсе внаслідок українських атак на території нафтопереробного заводу зруйновано частину резервуарів із паливом і прилеглу інфраструктуру.