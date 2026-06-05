Трамп готовий зустрітися з верховним лідером Ірану, але за однієї умови

Трамп заявив, що ставився б до будь-якої зустрічі з іранським лідером із повагою

Президент США заявив, що не прагне переговорів із Моджтабою Хаменеї, але не виключає особистої зустрічі після можливої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає особистої зустрічі з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо припинення війни. Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, повідомляє CNN, пише «Главком».

Водночас американський президент наголосив, що наразі не прагне такої зустрічі. «Я не хочу зустрічатися. Але якби я зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я хотів би побачити, чи ми укладемо угоду, але якщо ми укладемо угоду, можливо, я б зустрівся з ним. Я б не проти», – сказав Трамп.

На запитання журналістів, чи могла б така зустріч відбутися у США, глава Білого дому відповів, що сам не виступав із такою ініціативою. «Я насправді не дуже багато про це чув. Я цього не пропонував, але деякі люди пропонували», – зазначив він.

Трамп також заявив, що ставився б до будь-якої зустрічі з іранським лідером із повагою. «Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, враховуючи це, він, ймовірно, професіонал», – сказав президент США.

Він додав, що новий верховний лідер Ірану має хорошу репутацію серед частини міжнародних співрозмовників. «У деяких колах він насправді має дуже добру репутацію», – заявив Трамп.

Днями Дональд Трамп заявив про готовність особисто зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї. Американський лідер не виключив, що такі переговори можуть відбутися в майбутньому.

Як відомо після ударів США та Ізраїлю Моджтаба Хаменеї перебуває в укритті під посиленою охороною. Він отримав поранення та проходить лікування. Зокрема, повідомлялося про операції на руці та нозі, а також про опіки обличчя і губ, які вплинули на його мовлення.

За оцінками розвідки, новий верховний лідер бере участь у виробленні переговорної позиції Ірану щодо Сполучених Штатів. Водночас частина експертів припускає, що значний вплив на зовнішню політику країни можуть зберігати й інші представники іранської політичної еліти.