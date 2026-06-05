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Трамп готовий зустрітися з верховним лідером Ірану, але за однієї умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп готовий зустрітися з верховним лідером Ірану, але за однієї умови
Трамп заявив, що ставився б до будь-якої зустрічі з іранським лідером із повагою
фото: АР

Президент США заявив, що не прагне переговорів із Моджтабою Хаменеї, але не виключає особистої зустрічі після можливої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає особистої зустрічі з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо припинення війни. Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, повідомляє CNN, пише «Главком».

Водночас американський президент наголосив, що наразі не прагне такої зустрічі. «Я не хочу зустрічатися. Але якби я зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я хотів би побачити, чи ми укладемо угоду, але якщо ми укладемо угоду, можливо, я б зустрівся з ним. Я б не проти», – сказав Трамп.

На запитання журналістів, чи могла б така зустріч відбутися у США, глава Білого дому відповів, що сам не виступав із такою ініціативою. «Я насправді не дуже багато про це чув. Я цього не пропонував, але деякі люди пропонували», – зазначив він.

Трамп також заявив, що ставився б до будь-якої зустрічі з іранським лідером із повагою. «Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, враховуючи це, він, ймовірно, професіонал», – сказав президент США.

Він додав, що новий верховний лідер Ірану має хорошу репутацію серед частини міжнародних співрозмовників. «У деяких колах він насправді має дуже добру репутацію», – заявив Трамп.

Днями Дональд Трамп заявив про готовність особисто зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї. Американський лідер не виключив, що такі переговори можуть відбутися в майбутньому. 

Як відомо після ударів США та Ізраїлю Моджтаба Хаменеї перебуває в укритті під посиленою охороною. Він отримав поранення та проходить лікування. Зокрема, повідомлялося про операції на руці та нозі, а також про опіки обличчя і губ, які вплинули на його мовлення.

За оцінками розвідки, новий верховний лідер бере участь у виробленні переговорної позиції Ірану щодо Сполучених Штатів. Водночас частина експертів припускає, що значний вплив на зовнішню політику країни можуть зберігати й інші представники іранської політичної еліти.

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Теги: Дональд Трамп Іран

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