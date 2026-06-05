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Угорщина несподівано зняла останню перепону для допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Угорщина несподівано зняла останню перепону для допомоги Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр припинив дворічне блокування мільярдів для України
фото: Reuters

Будапешт зняв останню перепону для пакета допомоги

Угорщина погодилася розблокувати виділення Україні 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Кошти можуть бути використані для посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Nepszava.

За інформацією джерел видання, рішення щодо використання коштів уже погоджене на рівні послів держав-членів Європейського Союзу. Таким чином було усунуто останню перешкоду для просування пакета фінансування, який Угорщина блокувала протягом двох років.

Остаточного рішення про конкретне використання коштів поки що не ухвалено. Водночас, за даними співрозмовників видання, в Європейському Союзі розглядають можливість спрямувати частину фінансування на зміцнення української системи протиповітряної оборони.

Наступним кроком має стати підготовка Європейською службою зовнішніх зв'язків законодавчої пропозиції щодо виплати Україні €6,6 млрд. Після цього документ мають схвалити всі країни-члени ЄС.

Україна вже закликала міжнародних партнерів використати частину розблокованих коштів для придбання додаткових систем Patriot та боєприпасів до них.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що держави Євросоюзу могли б спрямувати відшкодовані ресурси на закупівлю американських систем ППО в межах програми НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL).

Європейський фонд миру є механізмом ЄС, який використовується для фінансування оборонної допомоги партнерам союзу. Саме з цього фонду країнам-членам компенсують витрати на військову підтримку України.

Раніше Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини. У Будапешті заявили, що це може стати важливим кроком для розблокування подальшого просування України до членства в Європейському Союзі.

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Теги: Угорщина гуманітарна допомога Україна Петер Мадяр

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