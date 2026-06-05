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Макрон шукає спосіб зачарувати Трампа перед самітом G7 – Politico

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Макрон шукає спосіб зачарувати Трампа перед самітом G7 – Politico
Макрон спробує втримати Трампа у Франції та розглядає різні варіанти
фото: Reuters

Париж розглядає вечерю у Версалі та навіть гру в гольф, щоб президент США не покинув саміт достроково

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає різні варіанти, як утримати президента США Дональда Трампа на саміті G7 та не допустити його дострокового від'їзду. Серед ідей – приватна вечеря у Версальському палаці або навіть партія в гольф. Про це повідомляє Politico з посиланням на французьких чиновників, пише «Главком».

За даними видання, Єлисейський палац готує для Трампа особливий прийом під час саміту «Великої сімки», який відбудеться 15-17 червня у французькому Евіан-ле-Бені. Джерела стверджують, що Макрон може запросити американського президента на вечерю до Версальського палацу – колишньої резиденції короля Людовика XIV.

Саміт G7 – це щорічна зустріч на найвищому рівні лідерів провідних економік світу, до яких належать США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія, Італія та Канада (а також представники Європейського Союзу). Під час цих зібрань обговорюються найважливіші питання глобальної політики, безпеки та економіки.

«Головна ідея полягає в тому, щоб зіграти на схильності Трампа до яскравих позолочених інтер'єрів», – пише Politico.

Парижі занепокоєний тим, що непередбачуваний президент США може достроково залишити зустріч або зірвати переговори щодо ключових для Європи тем, зокрема війни Росії проти України та ситуації навколо Ірану.

Один із співрозмовників видання, близький до Макрона, зазначив, що участь Трампа в саміті «майже підтверджена», однак французька сторона продовжує опрацьовувати різні сценарії. «Все можливо, в Евіані також є поле для гольфу», – сказав він.

За словами європейських чиновників, за роки перебування Трампа у великій політиці союзники дійшли висновку, що на нього часто впливають помпезність, увага та символічні жести. «Його потрібно вразити і підлеститися до нього», – заявив один із європейських посадовців.

Водночас у Європі сумніваються, що навіть дипломатичний талант Макрона допоможе змінити позицію Трампа щодо України, Ірану або тарифної політики США.

До слова, Швейцарія розгорне близько 4 тис. військовослужбовців для посилення безпеки напередодні саміту G7, який відбудеться 15-17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. За повідомленням Politico, Володимир Зеленський також планує відвідати саміт «Великої сімки».

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Теги: саміт Дональд Трамп Велика сімка Франція Еммануель Макрон гольф переговори

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