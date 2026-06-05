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Федоров та Рютте узгодили оборонні пріоритети перед наступним «Рамштайном» (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Федоров та Рютте узгодили оборонні пріоритети перед наступним «Рамштайном» (відео)
Зустріч Марка Рютте та Михайла Федорова
фото: Міноборони України

Міністр оборони Федоров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Україна та Північноатлантичний альянс узгодили спільні оборонні пріоритети напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України. Головними темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та масштабування виробництва українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова. 

«Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання – щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони. Окремий фокус – протиповітряна оборона та антибалістичний захист», – зазначив Федоров.

За словами українського урядовця, ключова мета перемовин – забезпечити максимальну відповідність майбутніх рішень союзників реальним потребам українських військових на передовій.

Федоров зазначив, що Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.

«Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних», – підкреслив Федоров.

Федоров тако зазначив, що серед ключових пріоритетів співпраці: внески партнерів у програму PURL; постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей; снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; фінансування виробництва українських дронів.

Зауважимо, наступне (35-те) засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня 2026 року.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це серія офіційних засідань Контактної групи з питань оборони України, які об’єднують міністрів оборони та військових експертів із понад 50 країн світу. Головна мета цих зустрічей – координація, синхронізація та прискорення надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні для протидії російській агресії.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО. 

До слова, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

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Теги: НАТО Марк Рютте Михайло Федоров

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