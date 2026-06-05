Федоров та Рютте узгодили оборонні пріоритети перед наступним «Рамштайном» (відео)

Міністр оборони Федоров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Україна та Північноатлантичний альянс узгодили спільні оборонні пріоритети напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України. Головними темами обговорення стали посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та масштабування виробництва українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

«Синхронізували пріоритети перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України. Наше завдання – щоб кожне рішення партнерів максимально відповідало реальним потребам фронту та посилювало Сили оборони. Окремий фокус – протиповітряна оборона та антибалістичний захист», – зазначив Федоров.

За словами українського урядовця, ключова мета перемовин – забезпечити максимальну відповідність майбутніх рішень союзників реальним потребам українських військових на передовій.

Федоров зазначив, що Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни.

«Водночас головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних», – підкреслив Федоров.

🇺🇦 Міністр оборони Федоров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте



Сторони синхронізували пріоритети перед наступним засіданням «Рамштайн» - у фокусі ППО, боєприпаси та українські дрони. pic.twitter.com/a0zNXxWxVb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026

Федоров тако зазначив, що серед ключових пріоритетів співпраці: внески партнерів у програму PURL; постачання ракет PAC-3 через механізм JUMPSTART для посилення антибалістичних спроможностей; снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; фінансування виробництва українських дронів.

Зауважимо, наступне (35-те) засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня 2026 року.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це серія офіційних засідань Контактної групи з питань оборони України, які об’єднують міністрів оборони та військових експертів із понад 50 країн світу. Головна мета цих зустрічей – координація, синхронізація та прискорення надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні для протидії російській агресії.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО.

До слова, президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.