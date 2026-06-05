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Переїхали до Росії, але опинилися на вулиці: переселенці записали звернення до Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Переїхали до Росії, але опинилися на вулиці: переселенці записали звернення до Путіна
Історія стала черговим прикладом того, як Росія поводиться з мешканцями українських територій, про «захист» яких роками заявляла російська пропаганда
скриншот з відео

Біженці з окупованих і зруйнованих війною українських територій заявляють, що після років очікування допомоги їх можуть просто вигнати на вулицю

Переселенці з Донбасу, Харківської області та прикордонних районів Курщини звернулися до агресора Володимира Путіна через рішення влади Тульської області виселити їх із пунктів тимчасового розміщення, де багато хто проживає вже кілька років. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

У відеозверненні люди заявили, що з 1 вересня втратять право проживати у наданому їм житлі, якщо не належать до категорії багатодітних сімей або людей з інвалідністю. «Нас виганяють на вулицю. Якщо не підемо добровільно, погрожують застосувати ОМОН», – йдеться у зверненні переселенців.

За їхніми словами, жодних альтернативних варіантів житла місцева влада не пропонує. Серед авторів звернення – вихідці з Бахмута, Соледара, Часового Яру, Лимана, Рубіжного, Куп'янська, Ізюма, Вовчанська та інших міст, які були зруйновані або опинилися в зоні бойових дій.

Більшість із них переїхали до Росії після початку повномасштабної війни та отримали російське громадянство. Люди стверджують, що за весь цей час не отримали обіцяних компенсацій за втрачене житло та майно.

«Ми залишаємося без даху над головою, без житла і без будь-яких гарантій на майбутнє», – заявили переселенці. Також вони побоюються, що після виселення втратять тимчасову реєстрацію, а разом із нею – доступ до медичних послуг, соціальних виплат, шкіл і дитячих садків.

Автори відеозвернення стверджують, що неодноразово зверталися до адміністрації президента РФ, а також до ватажка окупованої частини Донецької області Дениса Пушиліна, однак не отримали вирішення своїх проблем.

До слова, голова так званої «ДНР» Денис Пушилін запропонував перетворити колись один із найбільших індустріальних центрів України з розвиненою металургією, вугільною галуззю, машинобудуванням та хімічною промисловістю на виноградники для виробництва вина.

Гауляйтер заявив, що значна частина території Донецької області нібито підходить для вирощування винограду та виробництва вина.

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Теги: переселенці громадянство росіяни Донбас окуповані території

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