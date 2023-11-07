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ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

ЗСУ проводять періодичні локальні атаки обмеженими силами поблизу Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки

Українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

У Генштабі України повідомили, що російські сили безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки і заявили, що російські сили не проводити будь-які наступальні дії на Лиманському напрямку.

Помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» України Іван Шевцов 5 листопада заявив, що близько 250 колишніх бійців ПВК «Вагнера» прибули на Куп’янсько-Лиманський напрямок для управління штурмовими операціями регулярних російських сил.

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки і атакували поблизу Богданівки, Хромового та Південного, але не просунулися.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили періодично контратакують через залізничну колію між Кліщіївкою та Андріївкою, а інший військовий блоге повідомив, що українські війська атакують уздовж всієї лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи російської 15-ї мотострілецької бригади нібито здійснили успішну атаку поблизу Степового та витіснили українські сили з опорного пункту в цьому районі. Він також повідомив, що російські війська нібито захопили територію на ділянці фронту за залізницею біля північної частини Авдіївського коксохімзаводу, хоча ISW поки не спостерігає візуального підтвердження заяв Машовця.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Авдіївки, Степового, Тоненького, Сіверного та Первомайського.

Повідомляється, що українські сили здійснили контратаку поблизу Авдіївки та відновили деякі втрачені позиції станом на 6 листопада.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили контратакували поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки), таким чином змусивши російські війська відійти з частини залізничної колії.

Російське нерегулярне збройне формування «Русский Легион» стверджувало, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового та ресторану «Царська охота» на південь від Авдіївки.

Генштаб України повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Російські війська здійснили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької областей 6 листопада, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські сили невдало атакували поблизу Староморського.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що російські війська нібито трохи просунулися на схід від Загірного (11 км на південний захід від Гуляйполя).

Російський «воєнкор» стверджував, що позиційні бої тривають поблизу Вербового і що українські сили намагаються порушити російські системи оборони в цьому районі.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська проводять періодичні локальні атаки обмеженими силами поблизу Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Нестерянки та поблизу П’ятихаток.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердило пошкодження російського малого ракетного корабля «Аскольд» в результаті ударів по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада. 

До слова, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримала від західних союзників весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо. 

Теги: Дніпро Генштаб Україна кордон ПВК Вагнера Юрій Ігнат

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