Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW

Аналітики зазначають, що українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року

Українські війська посилюють атаки на військові та логістичні об'єкти у тилових районах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За звітами аналітичних досліджень ISW, 12 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про напад українських партизанів на російський штаб у Мелітополі, що перебуває на окупованій території Запорізької області. Інцидент призвів до загибелі щонайменше трьох працівників Федеральної служби безпеки РФ та Національної гвардії Росії.

Аналітики нагадують, що заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього голову «Народної міліції» так званої Луганської Народної Республіки («ЛНР») 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також трьох ударів у тилу і партизанських нападів у Росії 11 листопада.

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Крім того, зазначають експерти, українські війська проводять ударну кампанію, спрямовану на окупований Крим, з літа 2023 року.

Також з 8 по 12 листопада спостерігалися удари по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму та низці регіонів РФ. Зокрема, на думку експертів ISW, українські сили з літа 2023 року проводять масштабну ударну кампанію, спеціально спрямовану проти військових цілей в окупованому Криму.

Як відомо, що Головне управління військової розвідки (ГУР) України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії 10-11 листопада.

Як повідомлялося, ввечері 10 листопада у російській Коломні Московської області прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери».

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Російські пабліки пишуть, що там начебто збили безпілотник. Також повідомляється, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Також у ніч проти 11 листопада потужна пожежа спалахнула на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії. Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь. Площа займання становила близько 300 кв. м, рятувальникам вдалося її погасити за півтори години.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО нібито збили два українських БпЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

За даними ЗМІ, українська військова розвідка може бути причетна до вибухів на заводах Росії, що сталися у ніч на 11 листопада.