Ефіопія відмовилася здавати Росії в оренду пасажирські літаки

Після запровадження санкцій російські авіакомпанії більше не можуть купувати західні літаки чи запчастини для них

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines відмовила Російській Федерації в оренді своїх пасажирських літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Addis Insight.

Управління цивільної авіації Ефіопії визнало факт перемовин із російською делегацією про оренду пасажирських літаків. Проте відомство не має повноважень давати розпорядження авіакомпанії Ethiopian Airlines.

Генеральний директор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев у розмові з журналістами спростував повідомлення про переговори з РФ з питання лізингу літаків. Він підкреслив, що жодної офіційної угоди на зустрічі з російською делегацією досягнуто не було.

Однією з причин відмови росіянам в оренді літаків є те, що Ethiopian Airlines зараз розширює свою діяльність і потребує додаткових літаків. Також він вказав на міжнародні санкції щодо Росії та ризики недотримання вимог США. «Росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі США», – додав він.

Нагадаємо, у одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів.

Нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.