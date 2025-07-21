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Поворотний момент у війні в Україні уже настав? Кондоліза Райс розкрила подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Поворотний момент у війні в Україні уже настав? Кондоліза Райс розкрила подробиці
Колишня державна секретарка Кондоліза Райс висловила думку щодо війни в Україні
фото: cnbc

Кондоліза Райс: агресивна позиція Трампа щодо Путіна є «поворотним моментом» у війні між Росією та Україною

Ультиматум президента США Дональда Трампа про припинення бойових дій в Україні протягом 50 днів є поворотним моментом війни. Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill, про це заявила ексдержсекретар США Кондоліза Райс.

«Минулий тиждень став поворотним моментом», – сказала вона у четвер під час панельної дискусії, яку модерувала Андреа Мітчелл з NBC на Форумі безпеки Аспена в Колорадо.

«Думаю, найкраща новина, яку ми можемо повідомити українському народу, полягає в тому, що США і Європа нарешті дійшли єдиної думки: Володимира Путіна не зупинити словами. Його можна зупинити лише в тому випадку, якщо він сам зрозуміє, що далі йти не можна», – наголосила вона.

Під час дискусії в четвер Райс визнала, що запровадження вторинних санкцій може бути складним, вказавши на таких провідних союзників Росії, як Китай та Індія, але сказала, що Кремль, ймовірно, все одно відчуватиме певні труднощі.

Нагадаємо, що Трамп 14 липня пригрозив запровадити через 50 днів 100% вторинні мита проти Росії та її торгових партнерів, якщо не буде прогресу в переговорах щодо припинення бойових дій.

До слова, у Німеччині вважають, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив думку про війну в Україні завдяки канцлеру  Фрідріху Мерцу. 

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

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Теги: Китай Європа Дональд Трамп президент США росія війна

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