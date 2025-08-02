Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод

У Росії у багатьох областях пролунали вибухи через атаку безпілотників, було уражено оборонні підприємства та НПЗ, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до потенційної ядерної війни з РФ та не виключив зустріч з Путіним до кінця дедлайну. «Главком» зібрав головні події ночі проти 2 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Масований удар по Росії

У ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

До цього, вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку, Рязані та у Воронезькій області.

Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Схожі повідомлення надходять і з Липецька. Місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало не менше чотирьох вибухів. За їхніми словами, перед цим вмикалась сирена повітряної тривоги, а згодом сили ППО відкрили вогонь по дронах.

Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.

В окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму в різних районах пролунали вибухи. Місцева окупаційна «влада» не дає офіційних коментарів, однак рух Кримським мостом було призупинено на кілька годин.

Як відомо, серія вибухів почалася після опівночі. Близько 00:30 неподалік Керчі в небо підняли авіацію, а мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Після цього з’явилася інформація про тимчасове перекриття Кримського мосту.

О 01:45 мешканці Керчі знову почули гучний вибух, а за кілька хвилин вибух пролунав поблизу села Юркине, що знаходиться неподалік міста.

Місцеві жителі Феодосії також повідомляють про серію сильних вибухів – за їхніми словами, станом на 03:00 у місті та його передмісті пролунало щонайменше дев’ять вибухів. Потім почало горіти в районі нафтобази.

США готові до потенційної ядерної війни з РФ – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до ядерного конфлікту з Росією у разі потреби. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи останні погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За словами Трампа, на тлі таких заяв він був змушений діяти обережно та ухвалив рішення відправити дві атомні субмарини у визначені райони. Політик підкреслив, що у Вашингтоні розцінюють слова Медведєва як пряму загрозу, яку не можна ігнорувати.

Трамп не виключив зустріч з Путіним до кінця дедлайну

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення терміну для врегулювання війни в Україні.

У відповідь на запитання одного з представників медіа про можливість перемовин із Путіним до завершення визначеного «дедлайну», Трамп відповів:

«Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей».

Окупанти атакували Балаклію

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили атаку на центральну частину Балаклії в Харківській області. Про це начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, у місті пролунали щонайменше два вибухи.

За його словами, ударні безпілотники влучили у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Подія сталася в центрі населеного пункту.

Сенато Грем звернувся до Росії

Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії на фоні провокативних заяв голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та відповіді на них від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто.

«Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані. Ви переграєте», – написав Грем.