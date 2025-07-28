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У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку
Росіяни застрягли в терміналах через збій системи «Аерофлоту»
фото з відкритих джерел

Через збій у роботі сервісів десятки рейсів затримано або скасовано

У одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пасажири аерокомпанії «Аерофлот» постали перед труднощами: частину рейсів скасовано, частину – перенесено. За даними ЗМІ, збій нібито пов'язаний із масштабною хакерською атакою. Відповідну заяву зробили учасники з угруповань Silent Crow і «Кіберпартизани BY». Вони стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії «Аерофлот».

У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку фото 1
Черги в аеропорту «Шереметьєво»
Черги в аеропорту «Шереметьєво»
фото: російські ЗМІ

Зазначається, що хакери проводили операцію протягом року і за цей час проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також до записів телефонних розмов усередині компанії. Також вони стверджують, що їм вдалося знищити близько 7000 фізичних і віртуальних серверів. Водночас авіакомпанія заявила про збій у роботі інформаційних систем, що призвело до некоректної роботи сервісів.

Нагадаємо, нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

Як повідомлялося, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

До слова, американське агентство, відповідальне за обслуговування та розробку арсеналу ядерної зброї країни, зазнало атаки хакерів на програмне забезпечення для управління документами SharePoint компанії Microsoft Corp.

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Теги: росія кібератака аеропорт авіаперевезення

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