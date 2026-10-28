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«Нафтогаз» домігся арешту російського судна в Арктиці – WSJ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Нафтогаз» домігся арешту російського судна в Арктиці – WSJ
Судно «Професор Молчанов» уже кілька тижнів перебуває в Баренцбурзі – містечку на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, яке перебуває під російським управлінням
фото: wsj

Арешт судна поблизу Шпіцбергена став частиною міжнародної кампанії зі стягнення компенсації за захоплені Росією активи

НАК «Нафтогаз України» домоглася арешту російського судна «Профессор Молчанов» на архіпелазі Шпіцберген у Норвегії. Це стало результатом багаторічної юридичної кампанії, спрямованої на стягнення компенсації за активи компанії, захоплені Росією після окупації Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією американського видання, «Нафтогаз» разом із міжнародною юридичною компанією Covington & Burling веде пошук російських державних активів у різних країнах світу. Мета цієї роботи – забезпечити виконання арбітражного рішення щодо компенсації за майно, експропрійоване Росією в Криму.

Одним із результатів кампанії став арешт судна «Профессор Молчанов», яке здійснювало рейси з російського Мурманська до селища Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген.

Як зазначає WSJ, на судно звернули увагу юристи норвезької фірми Wikborg Rein, яка представляє інтереси української компанії в Норвегії. Вони проаналізували правовий статус судна та дійшли висновку, що воно не захищене державним імунітетом, який за певних умов перешкоджає арешту майна іноземної держави.

Юристи заздалегідь підготували звернення до суду, щоб домогтися арешту одразу після прибуття судна на архіпелаг. Відповідне рішення ухвалив окружний суд Нор-Тромс, а сам арешт відбувся 2 вересня.

За даними видання, це не перший результат міжнародної юридичної кампанії «Нафтогазу». Раніше компанія домоглася арешту російської нерухомості у Фінляндії та Австрії.

Особливість ситуації на Шпіцбергені полягає в тому, що об'єктом примусового виконання арбітражного рішення стало російське судно в Арктиці. Юристи, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що цей випадок може мати значення не лише для України.

Зокрема, арешт судна разом із попереднім рішенням арбітражного трибуналу в Гаазі може стати орієнтиром для інших компаній і власників майна, чиї активи були експропрійовані Росією.

Виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко наголосив, що значення арешту виходить далеко за межі вартості самого судна.

За його словами, компанія продовжуватиме пошук російських активів у різних юрисдикціях, доки присуджену компенсацію не буде виплачено повністю.

Водночас арешт судна не означає автоматичного отримання Україною коштів. Подальше стягнення залежатиме від юридичних процедур та виконання відповідних судових рішень.

Нагадаємо, 2 вересня 2026 року норвезька влада заарештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген. Відповідне рішення ухвалили на вимогу «Нафтогазу» в межах процедури стягнення компенсації за активи, захоплені Росією після окупації Криму.

Раніше, у червні 2026 року, Фінляндія передала «Нафтогазу» €3,7 млн вилучених російських активів. Крім того, у серпні 2025 року австрійський суд дозволив примусове виконання арбітражного рішення проти РФ та накладення обтяжень на понад 20 об'єктів російської нерухомості загальною вартістю більш як €120 млн.

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Теги: росія Нафтогаз України флот РФ

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