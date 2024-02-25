Ексбашкан Гагаузії запропонувала референдум щодо нейтралітету Молдови: кабінет Санду відповів
Адріан Белуцел зазначив, що питання вступу у військові блоки не стоїть, та й не може стояти, бо це суперечить Конституції Молдови
На початку лютого ексбашкан Гагаузії Ірина Влах звернулася до президентки Молдови Майї Санду з пропозицією переглянути ідею проведення референдуму про вступ до Євросоюзу і дізнатися думку громадян щодо питання нейтралітету країни. Голова Офісу президента Молдови Адріан Белуцел дав відповідь. Про це пише newsmaker.
Адріан Белуцел зазначив, що питання вступу у військові блоки не стоїть, та й не може стояти, бо це суперечить Конституції.
«Нагадуємо всім кремлівським ораторам, які фантазують про референдуми за нейтралітет, що стаття 11 Конституції закріплює нейтралітет Молдови. Тобто у вищому законі нашої країни записано, що ми є нейтральною країною, що ми не входимо і не можемо входити у військові блоки, і цього положення дотримуються всі державні установи. Питання вступу у військові блоки не стоїть, та й не може стояти, бо це суперечить Конституції. Ми дотримуємося Конституції та її положень. Ми хочемо зберегти мир, не бути залученими до конфліктів, жити у безпеці та взаєморозумінні, хочемо, щоб у нас була сучасна армія, яка захищає нейтралітет країни», – написав Белуцел.
Нагадаємо, що Ірина Влах направила лист Майї Санду, в якому закликала «використовувати бюджетні кошти з користю для суспільства» та «провести референдум з питання, яке дійсно важливе для людей».
«Сьогодні це питання про нейтралітет і неприпустимість участі нашої країни у військових блоках. Це питання актуальне через загрози безпеці в регіоні та спроб залучити країну до геополітичного конфлікту», – написала Влах у листі.
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