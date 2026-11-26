Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг, необхідних для технічного обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Орієнтовна вартість угоди становить $621,9 млн. Фінансування забезпечать Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія, кошти США для цієї закупівлі не залучатимуть.

Уряд України звернувся з проханням придбати пакет технічного забезпечення літаків F-16, що складається з наступного: пристрої з піротехнічним запуском та порохові пристрої (Cartridge Actuated Devices/Propellant Actuated Devices); лабораторне обладнання; транспортну підтримку.

«Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для виконання завдань самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили», – йдеться у повідомленні.

Постачальників визначатимуть за результатами конкурентних закупівель уряду США відповідно до Федерального положення про закупівлі (FAR).

Нагадаємо, європейські уряди обговорюють із Пентагоном можливість передати Україні винищувачі F-16, які перебувають на озброєнні Національної гвардії США. Ці літаки можуть допомогти українській авіації перехоплювати російські реактивні дрони.