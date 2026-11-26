Радослав Сікорський зробив заяву про дискусію через збиття російських ракет над Україною

Пропозиція збивати російські ракети ще над територією України, яку Польща підтримує, відповідає проханню українського уряду. Про це заявив віцепрем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент «Главкома».

У відповідь на запитання журналістки про можливість збивати ракети над Україною, якщо вони прямують у бік Польщі, та терміни реалізації такого сценарію Сікорський зазначив: «Це пропозиція і прохання, уряду України. І справді, триває дискусія про те, як найефективніше захищати повітряний простір усього Альянсу від цих дронів чи ракет».

За словами Сікорського, для цього насамперед потрібно більше засобів – зокрема літаків AWACS, щоб «бачити вглиб», а також наземних і повітряних радарів.

AWACS (авіаційна система раннього попередження та управління) – (авіаційна система раннього попередження та управління) – електронний комплекс , встановлений на літаку або іншому літальному засобі, що здійснює виявлення об'єктів для можливості наведення на них, наприклад, ракет, а також здійснює координацію дій сил союзників і суміжні завдання. Подібні системи призначені для розвідки та управління повітряним боєм, проте можуть бути використані і для управління цивільним повітряним рухом.

Міністр визнав, що існує дилема: навіть збита ракета не зникає, а її уламки падають на землю. «Поки що це дискусія в колі союзників», – підсумував він.

Нагадаємо, Польща готується запровадити безпольотну зону поблизу кордону з Україною на тлі нещодавніх порушень повітряного простору країни російськими ракетами та безпілотниками.